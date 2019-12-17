Власти Башкирии, стремясь удержать молодых педагогов в сельских школах, начали выдавать лучшим учителям гранты. В этом году по 600 тысяч рублей получили 100 перспективных специалистов, в следующем - власти планируют увеличить их число до 150.

Идея новой меры поддержки для талантливых педагогов в районах появилась в конце прошлого года, в итоге была разработана программа "Сельский педагог". В июле 2019 года вышел указ об учреждении ежегодных грантов. Как уточнили в правительстве РБ, претендовать на поддержку могут учителя в возрасте до 35 лет включительно, не менее двух лет отработавшие в сельской школе. Но главным критерием остается креативность и активность педагога, специальная комиссия оценивает его портфолио и образовательный проект, который учитель должен разработать и представить на суд комиссии.

Получив 600 тысяч, педагог подписывает обязательство отработать в соответствующей сельской школе десять лет с момента получения поддержки. Срок автоматически продляется на период декретного отпуска или службы в армии. При досрочном расторжении контракта учителю придется вернуть деньги.

По задумке властей сумма гранта соответствует стоимости дома в регионе, то есть появляется шанс заякорить специалиста с помощью жилья. И действительно, большинство педагогов, получивших 600 тысяч, направят деньги на приобретение дома или квартиры либо планируют выигранным грантом частично погасить ипотеку. Так, например, собирается поступить учитель английского и французского языков из Буздякского района Айгюль Мулюкова.

- У меня бабушка была учителем русского языка, мама - педагог допобразования, поэтому я всегда знала, что пойду по их стопам. Мне нигде не будет так хорошо, как в школе. Поэтому посвятить следующие 10 лет любимой работе для меня не в тягость, - говорит Айгюль.

Молодой педагог информатики из Туймазинского района Андрей Босов собирается направить грант на покупку автомобиля.

- На самом деле 600 тысяч рублей - это не очень большие деньги, если их выплачивать в течение десяти лет в виде надбавки к зарплате. Это получается около пяти тысяч ежемесячно. Однако получить единовременно такую сумму очень приятно, особенно молодым специалистам на селе. Хорошо бы еще ставку молодым специалистам давали в полном объеме, ведь многие не прошли конкурс именно из-за нехватки часов, - говорит Андрей Босов.

Самым неожиданным образом решила распорядиться своей наградой 29-летняя учитель башкирского языка из села Мечетлино Салаватского района Альбина Нигаматова, которая ведет также внеурочные занятия по шахматам и учит детей играть на башкирском национальном инструменте - кубызе. Она заранее предупредила супруга, что если получит грант, то часть средств направит на оснащение школьного кабинета. "Уже заказала стенды и договорилась о покупке десяти кубызов для класса. Осталось еще шахматы дополнительно приобрести", - рассказывает Альбина.

По ее мнению, если сельские школы оснастить современным оборудованием, то количество педагогов значительно увеличится.