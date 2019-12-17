Нижегородские вузы будут готовить лингвистов будущего

В Нижегородском лингвистическом госуниверситете им. Добролюбова (НГЛУ) открылся центр "Учитель будущего" по направлению "Лингвистика". Это одна из программ нацпроекта "Образование".

Повышать профессиональные компетенции школьных педагогов будут, в том числе, в плотном взаимодействии с зарубежными вузами.

Например, в 2020 году в НГЛУ состоится первый международный практический семинар для учителей французского языка, куда приедут педагоги из Сорбонны.

Напомним, работа подобных центров подразумевает цикличную подготовку и непрерывное повышение профессиональных знаний и навыков.

Учиться педагоги будут в супер-технологичных аудиториях. Для них уже закуплены 110 компьютеров, 13 мультимедийных систем, серверное оборудование, 4 шлема виртуальной реальности. А также мебель-трансформер: рабочее пространство с легкостью может превратиться в зону отдыха.

В Центре "Учитель будущего" при НГЛУ планируют в течение года обучить не менее 200 школьных преподавателей Нижегородской области. Образовательных программ несколько: "Методика преподавания второго иностранного языка", "Раннее обучение иностранным языкам", "Успешная подготовка к итоговой аттестации школьников" и другие.

Особенность учебы в Центре - специфические методики "диагностики". Каждый "курсант" получит индивидуальную программу-рекомендации для дальнейшего "апгрейда" своих знаний.

По мнению министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, такой формат обучения позволит каждому преподавателю сориентироваться и сделать актуальные "настройки" своих знаний.