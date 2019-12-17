С оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых отходов

В Башкирии на оборонном предприятии "Авангард" пропали сотни тонн взрывчатых отходов. Информацию об этом "РГ" подтвердили в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое курирует деятельность завода.

Ранее СМИ сообщили о том, что из стерлитамакского оборонного предприятия "Авангард" пропали 276 тонн взрывчатых отходов. Эти отходы получены в ходе утилизации снарядов. По данному факту следственное управление УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело. Уточнялось, что хищения совершались в период с ноября 2017 по март 2019 года.

В Министерстве промышленности и торговли РФ подтвердили факт пропажи взрывчатых веществ. В ведомстве предположили, что предприятие могло самостоятельно переработать отходы и продать частной фирме.

При этом на заводе "Авангард" от комментариев отказались. Также без комментариев данную информацию оставили в пресс-службе МВД по Башкирии, не подтвердив и не опровергнув ее. "РГ" направило официальный запрос в МВД России.