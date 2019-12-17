Сотни самарских предпринимателей жалуются на то, что на них обрушился шквал судебных исков из-за нарушения авторских прав. Можно ли помочь малому бизнесу, выяснила "РГ".

Людмила Григорова из Сызрани привезла к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгению Борисову несколько коробок с конструктором китайского производителя. И спросила: чем можно торговать, а чем нет? И дело не в контрафакте.

Как-то к ней в магазин заглянул непростой покупатель, долго выбирал и купил раскраску с наклейками за 40 рублей. На каждой странице - популярный мультяшный персонаж: от Вспыша до Лунтика. Попросил выписать товарный чек. Когда через несколько месяцев тот же самый мужчина сделал ей "коммерческое предложение", молодая женщина вспомнила, что покупатель снимал на телефон и товар, и процесс покупки. От лица фирмы, которая представляет интересы правообладателей "веселых картинок", он предложил урегулировать конфликт с нарушением авторского права в досудебном порядке. Всего-то за 80 тысяч рублей. Людмила отказалась, а контора подала иск в арбитраж.

- Я приобрела товар в оптовой компании, с которой сотрудничаю уже десять лет. И думала, что суд примет мою сторону. Ведь я же не отксерила эти раскраски. Но выяснилось, что наименование в накладной отличалось от названия на обложке. К тому же иски составлены так, что мне придется заплатить не за раскраску, а за каждую страницу отдельно. Ведь у каждого героя есть автор. Только вдумайтесь, сорокарублевая раскраска может обойтись мне в 240 тысяч рублей, - посетовала Людмила Григорова. - Еще и судебный сериал растянулся больше чем на год. И как теперь вести бизнес? Проверить, учтены ли права правообладателя, я никак не могу: нет официального сайта, где учтены все товары с мультяшными и киношными персонажами.

Не веря в абсурдность происходящего, предпринимательница даже добралась до суда по интеллектуальным делам в Москве. Но проиграла. Законодательство - Гражданский кодекс РФ - безапелляционно встает на защиту авторских прав. А после того как несколько лет назад Верховный суд разъяснил, что при покупке диска с 20 песнями нужно штраф заплатить за каждую композицию отдельно. Для защищающих авторские права юридических контор наступило золотое время. В каждом российском городе. И в этом году малый бизнес в Самарской области начал массово получать иски, защищающие авторов произведений и разоряющие ИП.

Предпринимательница из Новокуйбышевска Мария Кузьмина продала за 175 рублей детскую косметику с изображениями игрушек торговой марки "ЛОЛ". Через пару месяцев получила предложение "мировой" за 70 тысяч рублей. Решила, что это какие-то мошенники. Правда, в суде Марии повезло больше. Новокуйбышевские служители Фемиды создали прецедент для Самарской области: уполовинили сумму минимального штрафа.

По закону минимальный штраф за каждое изображение - 10 тысяч рублей (максимальный, кстати, пять миллионов рублей). На товаре Марии было всего пять картинок. Теперь она заплатит 25 тысяч рублей плюс судебные издержки.

Дело против провинциалов

Людмила и Мария уже стали своего рода экспертами. Они, например, подметили, что их коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга почти не попадают в мультяшный переплет. А вот среди предприимчивых жителей провинции платящих несоразмерные штрафы даже за включенное в торговой точке радио - таких только в Тольятти более сотни - много.

И еще одна тенденция: в Самарской области суды даже не пытаются разбираться, а строго следуют букве Гражданского кодекса.

- В других регионах предпринимателям нередко уменьшают размер штрафа, у нас нет. По закону правообладатель может не только судиться. Ему позволено предупредить или конфисковать товар. Но у нас в области, не предупреждая, вызывают в суд, - пояснила Мария Кузьмина.

По словам Евгения Борисова, он готов сам участвовать в судебных процессах, чтобы как-то переломить эту практику.

- По сути, малый бизнес стал заложником. Суд наказывает самых слабых. У предпринимателей нет возможности проверить, пошли ли отчисления за авторское право с каждой раскраски или игрушки. Мы стараемся вывести бизнес из тени, но, попадая в абсурдную ситуацию, люди снова прячутся в сумерках, - считает бизнес-омбудсмен.

Распространяя логику судебных решений, можно начинать штрафовать покупателей, которые, не спрашивая, заплатил ли продавец автору популярного мультсериала, берут товар. Всем ясно, что авторские должны платить компании, использующие чужие образы. Предприниматели в судах предоставляют бумаги, где фигурирует товарная организация. Но, похоже, проще оштрафовать несколько сотен продавцов, чем судиться с крупной оптовой компанией.

По мнению адвоката Сергея Карпова, Фемида виновата лишь отчасти: правовое регулирование, которое есть сейчас, не оставляет судьям пространства для маневра. Судебная практика сложилась не в пользу предпринимателей. Очевидно, что нужно вносить поправки в Гражданский кодекс.

- Мы предлагаем поправить всего пару статей, добавив примерно такое: суд вправе уменьшить размер компенсации, исходя из конкретных обстоятельств дела. И вычеркнуть ограничение "но не ниже 50 процентов от санкций". Только эти две поправки существенно облегчат судьбу. Правообладателю уже нужно будет доказывать ущерб, а суммы могут быть снижены до нескольких сотен рублей, - пояснил председатель президиума АНО "Центр общественного процесса "Бизнес против коррупции" Андрей Бобров.

Кроме того, важно наделить правообладателя обязанностью предупреждения. Утром - предупреждение, и только вечером - претензия, если продавец не исправился. Таким образом, штраф возникнет лишь при повторном нарушении. И юристы, и общественники понимают, что этим разумным предложениям будет нелегко получить законный статус. На изменение Гражданского кодекса могут уйти месяцы, если не годы.

В стенах самарской губдумы решено начать работу над законодательной инициативой сразу после новогодних каникул. Потом новеллы отправят в заксобрания по всему ПФО и, получив одобрение коллег, в Совет законодателей. А после сбора всех предложений - и в Госдуму.

Правда, есть и еще один путь: дойти до Верховного суда и получить положительное решение по соизмеримости наказания, а также в вопросе определения виновного. Тогда и судебная практика может поменяться. .

Кстати

В теории доподлинно определить, есть ли у изображения "хозяин", может патентный поверенный. Но вряд ли найдется предприниматель, готовый заплатить за проверку каждой странички в дешевой раскраске. К тому же изображение не всегда можно "пробить" быстро. Иногда на его поиски в специальной базе уходит до недели. Но и это только полдела. Как узнать, заплатил ли автору производитель? На этот вопрос ответа пока нет.