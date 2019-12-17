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17.12.2019 14:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ульяновские депутаты оценили итоги исполнения наказов избирателей

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
На заседании фракции партии "Единая Россия" Ульяновской Городской Думы подвели итоги работ, которые проводились в 2019 году в рамках ранее заключенного соглашения по исполнению наказов избирателей.

Оно ежегодно подписывается депутатами фракции и представителями администрации города Ульяновска в преддверии принятия бюджета на будущий год и плановый трехлетний период и предусматривает конкретный перечень объектов. Он достаточно большой. Один из основных пунктов посвящен ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров в каждом округе, а также ремонту и строительству ливневых канализаций.

По итогам года из 13 пунктов соглашения 11 были выполнены в полном объеме. По капитальному ремонту многоквартирных домов выполнение составило 96 процентов.

Однако депутаты отметили, что реализовать все задачи в полной мере не удалось.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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- Снос и обрезка аварийных деревьев выполнены только на 47 процентов. Это низкий показатель. На это есть и объективные причины, но выполнение здесь могло быть значительно больше, - говорит заместитель председателя Ульяновской Городской Думы Игорь Крючков. - По всем пунктам, где нам не удалось достигнуть максимума, мы провели совместно с администрацией глубокий анализ. Уже есть понимание, как избежать таких ситуаций в дальнейшем. Поэтому все, что не отработано в этом году, мы постараемся в максимально сжатые сроки доделать в 2020. Хочу заверить, что ни один объект, где должны были пройти работы, не будет забыт.

Новое соглашение по наказам избирателей на 2020 год предусматривает строительство школы в Заволжском районе Ульяновска, детских садов на улицах Ветеринарной и Отрадной, капитальный ремонт школ № 62 и № 30, детского сада № 104, стадионов "Симбирск" и "Старт", школ искусств № 2 и № 10. Также планируется произвести ремонт 19 дорог общего пользования и ряда дворовых территорий. Эти наиболее актуальные наказы горожан, собранные со всех округов города, подкреплены принятым бюджетом.

- Соглашение было подписано в преддверии принятия городского бюджета. Оно подкрепляет исполнение наказов избирателей. Работа в этом направлении проведена достаточно серьезная. Отдельными пунктами прописаны адреса дворовых территорий и общественных пространств, где будет реализована программа "Формирование комфортной городской среды", - пояснил Игорь Крючков.

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