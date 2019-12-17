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Маршрутами знаний

В пермской школе N 132 появился "Экоград"
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Экономика Поволжья № 284(8042)
Территория пермской школы N 132 превратилась в эколого-краеведческое образовательное пространство. Педагоги и учащиеся старших классов реализовали просветительский проект "Экоград", для которого были привлечены спонсорские средства.
Экскурсионный маршрут состоит из трех станций: "Экологический лабиринт", "Георгиевская лента" и "Пермь Великая". Фото: ПМУ Экскурсионный маршрут состоит из трех станций: "Экологический лабиринт", "Георгиевская лента" и "Пермь Великая". Фото: ПМУ
Экскурсионный маршрут состоит из трех станций: "Экологический лабиринт", "Георгиевская лента" и "Пермь Великая". Фото: ПМУ

 Помощь в рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" оказал филиал "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим".

Проект - это новый подход к организации пространства пришкольной территории. Экскурсионный маршрут состоит из трех станций: "Экологический лабиринт", "Георгиевская лента" и "Пермь Великая". В рамках первого образовательного модуля демонстрируются отдельные законы и механизмы природных экосистем. Два других связаны с важными датами в истории страны и города: 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и 300-летием краевой столицы. "Экоград" планируется использовать в эколого-краеведческих образовательных программах и сделать доступным для всех пермских школьников.

- Компания "Уралхим" помогает претворять в жизнь интересные экологические инициативы педагогов и учеников подшефной школы N 132, ведь они направлены на развитие окружающей среды и воспитание детей, - говорит директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми Алексей Аверьянов. - Ребятам важно видеть, что их идеи реализуются на практике. Это большой стимул продолжать творить, придумывать новые проекты, которые, как и "Экоград", будут полезны в процессе обучения.

Автор проекта Валентина Буравлёва с единомышленниками и учениками воплотила множество интересных идей. В Черняевском лесу работает экологический класс, а год назад появилась "Тропинка открытий" - экскурсионный маршрут для младших школьников, выводящий на детскую площадку в экостиле. Как и оформление пришкольной территории, проект реализован в рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" совместно с педагогами школы N 132 Еленой Демидовой, Ольгой Бояршиновой и Натальей Кузнецовой.

- В школе сложился уникальный педагогический коллектив: учителя умеют работать в команде с детьми, зажигать их души общей идеей, - отметила директор образовательного учреждения Лариса Рябова. - Это очень важный момент в воспитании. Хороших результатов в проектной работе мы достигаем благодаря спонсорской поддержке нашего социального партнера - компании "Уралхим".

Пермский завод холдинга "Уралхим" взял шефство над школой N 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля в 2013 году. С этого времени реализован ряд совместных проектов, в том числе ремонт помещений и благоустройство: отремонтированы конференц-зал, кабинеты химии и экологии.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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