"Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калия, вошел в топ-10 итогового рейтинга фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана за 2019 год.

В ежегодном рейтинге, который представила группа "Интерфакс", 150 крупнейших компаний, работающих в реальном секторе экономики.

- "Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности, что в очередной раз доказывает правильность выбранного предприятием курса политики социально-экологической ответственности, - говорит генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Помимо прочего, данное исследование является для нас удобным механизмом в процессе подготовки управленческих решений, а также оценки потенциальных поставщиков и партнеров.

Ранжирование компаний, вошедших в список "Интерфакса", проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции), технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы), экосистемная эффективность (уровень исходящих от предприятий загрязнений и воздействий на окружающую среду, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах размещения производств), динамика эффективности (изменение эффективности за период с 2005 года), прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Среди предприятий Пермского края в ТОП-150 вошли "Газпром трансгаз Чайковский" (25-е место) и "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (66-е место).