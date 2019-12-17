Новости

Володин поговорит со спикером ПАСЕ об отношениях между мужчинами и женщинами 14:17
Археолог обнаружил часы на мозаике II века 14:14
В Гольшанском замке обнаружены артефакты XIII-XIV веков 14:13
В Мурманске простились с погибшим на "Адмирале Кузнецове" офицером 14:13
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток 14:08
На Урале обвиняемого в убийстве пятерых могут отправить на лечение 14:07
Nissan заменит все свои кроссоверы за полтора года 14:07
Сколько можно заработать на старых елочных игрушках 14:05
В Мурманске накрыли нелегальный крабовый цех 13:55
В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале 13:51
Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания 13:50
Мун Чжэ Ин заменил премьер-министра Кореи 13:45
В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом 13:37
Комиссия генсовета ЕР изучит ситуацию с Корниловым 13:26
Новый трейлер от DC: советский Супермен против Бэтмена в шапке-ушанке 13:25
В Госдуме разработали законопроект о регулировании аптечных сетей 13:14
В России могут появиться новые механизмы защиты прав молодежи 13:11
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000 13:10
Выбраны песни для встречи поездов на вокзале Симферополя 13:10
Почта зафиксировала новый суточный рекорд принятых посылок 13:07
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве 13:06
В России стала доступна программа подписки на автомобили Jeep 13:03
В Болгарии вынесли приговор 78-летней наркодилерше 13:00
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии "Оскар" 12:54
В "ЕР" назвали нереализуемой идею запретить иностранцам работать в такси 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 14:00
Проект: В регионах

В десяточку

"Уралкалий" - среди лидеров рейтинга экологической и энергетической эффективности крупнейших компаний России и Казахстана - 2019
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Экономика Поволжья № 284(8042)
"Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калия, вошел в топ-10 итогового рейтинга фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана за 2019 год.
"Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности. Фото: Уралкалий "Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности. Фото: Уралкалий
"Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности. Фото: Уралкалий

В ежегодном рейтинге, который представила группа "Интерфакс", 150 крупнейших компаний, работающих в реальном секторе экономики.

- "Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности, что в очередной раз доказывает правильность выбранного предприятием курса политики социально-экологической ответственности, - говорит генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Помимо прочего, данное исследование является для нас удобным механизмом в процессе подготовки управленческих решений, а также оценки потенциальных поставщиков и партнеров.

Ранжирование компаний, вошедших в список "Интерфакса", проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции), технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы), экосистемная эффективность (уровень исходящих от предприятий загрязнений и воздействий на окружающую среду, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах размещения производств), динамика эффективности (изменение эффективности за период с 2005 года), прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Среди предприятий Пермского края в ТОП-150 вошли "Газпром трансгаз Чайковский" (25-е место) и "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (66-е место).

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик