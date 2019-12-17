В Кирове автомобиль с двумя женщинами рухнул с путепровода на рельсы

В Кирове начата проверка по факту ДТП, в результате которого легковой автомобиль с двумя женщинами упал с путепровода на рельсы, сообщили "РГ" во вторник в УМВД России по региону.

По предварительным данным, накануне около 21.30 на улице Воровского молодая женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, не справилась с управлением во время выезда на путепровод.

Машина, ударившись об ограждение, рухнула вниз на рельсы с высоты нескольких метров. В результате происшествия женщина-водитель и ее пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Как говорят очевидцы, причиной ДТП могло стать то, что возле ограждения лежал неубранный снег, который в результате оттепели утрамбовался и превратился в "трамплин", по которому машина и вылетела за путепровод.