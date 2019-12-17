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17.12.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове автомобиль с двумя женщинами рухнул с путепровода на рельсы

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове начата проверка по факту ДТП, в результате которого легковой автомобиль с двумя женщинами упал с путепровода на рельсы, сообщили "РГ" во вторник в УМВД России по региону.

Фото: vk.com/kokyi
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По предварительным данным, накануне около 21.30 на улице Воровского молодая женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, не справилась с управлением во время выезда на путепровод.

Машина, ударившись об ограждение, рухнула вниз на рельсы с высоты нескольких метров. В результате происшествия женщина-водитель и ее пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Как говорят очевидцы, причиной ДТП могло стать то, что возле ограждения лежал неубранный снег, который в результате оттепели утрамбовался и превратился в "трамплин", по которому машина и вылетела за путепровод.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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