Сегодня никого не удивишь огромными пустующими торговыми центрами, девелопмент на глазах перестает быть синонимом большой прибыли. Специалисты по недвижимости все чаще говорят о редевелопменте - способе вдохнуть новую жизнь в старые здания, перепрофилировать и переформатировать их, заставить приносить доход. Для Нижнего Новгорода тема более чем актуальная: на глазах раскручиваются два глобальных проекта, обладающих огромным потенциалом не только с финансовой точки зрения.

При реконструкции улицы Ильинской с условием сохранения исторической среды под новый девелопмент попадает около 120 тысяч квадратных метров Фото: Николай Нестеренко

Эта тема стала главной на Рождественском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов в Нижнем Новгороде. Руководитель отдела стратегического консалтинга компании iDEM Денис Зыков подчеркнул, что рентабельность объектов коммерческой недвижимости снижается из-за растущей конкуренции на фоне снижения платежеспособности населения. "Просто построить торговый или бизнес-центр - не сработает так, как несколько лет назад, нужно искать нестандартные решения", - пояснил он.

По словам эксперта, пик ввода новых торговых площадей в России наблюдался в 2014 году: 2,31 миллиона квадратных метров. После этого кривая плавно поползла вниз, а через два года вошла в крутое пике. В 2017 году ввели 616 тысяч квадратных метров, в 2018-м - 558. В нынешнем году введено 272 тысячи "квадратов", правда, есть прогноз по вводу еще 428 тысяч квадратных метров до конца года.

- Для торговой недвижимости пока еще остаются интересными некоторые северные города, а вот Нижний Новгород, Самара - уже нет, слишком высока конкуренция, - пояснил Денис Зыков.

Остановился в Нижнем Новгороде и прирост офисных площадей. С 2016 года не появилось ни одного профессионального бизнес-центра. Наиболее перспективным для девелопмента остается Нижегородский район, а также локации, близкие к крупным транспортным узлам.

В то же время опыт других регионов показывает, что огромный потенциал именно у редевелопмента. И Нижний Новгород, обладающий большим количеством объектов исторического наследия, промышленных зданий, в том числе и в центре города, имеет шанс совершить качественный скачок именно таким образом.

Опытом создания креативного бизнес-пространства "ЛОФТ1890" в Волгограде поделился на саммите Денис Шилихин. Реставрация бывшей конторы Жигулевских пивных складов стартовала в 2014 году, открыли обновленное пространство в 2016-м.

- Это креативное бизнес-пространство. Более дорогой аренды в городе сейчас нет. Арендатор хотел создать для сотрудников нематериальную мотивацию. Большую часть площадей занимает IT-компания, есть объекты общепита, почасовая аренда под пресс-конференции, показы, различные культурные мероприятия. В Нижнем Новгороде есть огромный пласт зданий, из которых также можно сделать бриллианты и сдавать их по высокой цене, - пояснил он.

На слуху и более крупные проекты в сфере редевелопмента - бизнес-парк "Фактория" в Москве, дизайн-завод Flacon, "Красный Октябрь" и другие.

Нижний Новгород в ближайшие несколько лет имеет все шансы зазвучать как образцовый пример масштабного редевеломпента исторической части.

По словам директора Института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной, только при реконструкции улицы Ильинской с условием сохранения исторической среды под новый девелопмент попадает около 120 тысяч квадратных метров. Это первый этап большого пилотного проекта в городе - Започаинья. ООО "Ленгипрогор" стало победителем конкурса на разработку проекта восстановления и развития исторической территории.

- Мы работали в течение года, чтобы создать техническое задание на проектирование и разработку концепции. Продумывали механизмы финансирования. Частично проект может быть реализован в рамках частно-государственного партнерства, - пояснила Дарья Шорина, уточнив, что мастер-план территории в последующем может быть разделен на лоты для инвесторов.

Другая территория, которая планируется под масштабную реконструкцию, - это квартал улиц Студеная-Короленко-Новая. Там плотная квартальная застройка, требуется другой подход. Важно сначала сохранить то, что будет подвергаться редевелопменту. "Когда проекты будут реализованы, это станет модельным кейсом, который будет транслироваться в других городах с большой долей культурного наследия", - резюмировала Дарья Шорина. .