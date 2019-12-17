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17.12.2019 14:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

Текст: Анна Шепелева

В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей. Об этом сообщило УМВД России по региону.

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Сотрудник инкассаторской службы позвонил в дежурную часть полиции Новосергиевского района и сообщил о похищении сумки с деньгами. Оперативники выяснили, что он получил выручку в одной из контор. После чего инкассатор положил холщовый мешок с надписью "касса", в котором находилось более миллиона рублей, на крышу служебного авто. Затем сел в машину и поехал, не убрав сумку.

Естественно, что когда он приехал к банку, сумки он не нашел. Вернулся обратно, но и у здания организации ее не было.

Позднее в полицию пришел 72-летний пенсионер. Он принес инкассаторский мешок. Местный житель пояснил, что нашел его на дороге. Все деньги были на месте.

Найденную сумку полиция вернула банку.

Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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