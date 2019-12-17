В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом

В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей. Об этом сообщило УМВД России по региону.

Сотрудник инкассаторской службы позвонил в дежурную часть полиции Новосергиевского района и сообщил о похищении сумки с деньгами. Оперативники выяснили, что он получил выручку в одной из контор. После чего инкассатор положил холщовый мешок с надписью "касса", в котором находилось более миллиона рублей, на крышу служебного авто. Затем сел в машину и поехал, не убрав сумку.

Естественно, что когда он приехал к банку, сумки он не нашел. Вернулся обратно, но и у здания организации ее не было.

Позднее в полицию пришел 72-летний пенсионер. Он принес инкассаторский мешок. Местный житель пояснил, что нашел его на дороге. Все деньги были на месте.

Найденную сумку полиция вернула банку.