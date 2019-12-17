Коммерция добралась до некоммерческого сектора - так говорят представители общественных организаций. В декабре наступило время отчетов за выделенные гранты.

В Пензенской области в этом году из консолидированного бюджета привлечена рекордная сумма по заявкам некоммерческих общественных организаций (НКО) - свыше 67 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем год назад. Особая заслуга в этом принадлежит проекту, который стартовал в Пензе. На реализацию заявки "Новые берега" из Фонда президентских грантов выделили, например, небывалые для региона 17,8 миллиона рублей.

В нескольких километрах от областного центра вырос коттеджный поселок для людей с ограниченными возможностями здоровья, но безграничными способностями. Они хотят быть полезными обществу. Поэтому бегут из домов престарелых, куда помещают сирот с инвалидностью сразу после выпуска из детского дома. Но большой мир совершенно не приспособлен для одинокого человека, на инвалидной коляске. Поэтому в Пензе решили построить поместье, максимально продуманное с точки зрения доступной и безбарьерной среды: здесь нет бордюров, порогов и предубеждений. В ноябре в первых двух построенных коттеджах отметили новоселье.

У идейного вдохновителя и руководителя проекта "Новые берега" Марии Львовой-Беловой большой опыт в реализации подобных акций с романтичными названиями. Началось с "Квартала Луи" - отдельной квартиры для четырех выпускников детских домов с инвалидностью, открытой на частные пожертвования. Затем на условиях ГЧП появился реабилитационный центр "Дом Вероники", где нашли кров 12 человек. В "Новых берегах" планируют принять около 90 человек из разных регионов России, в первых домах обживаются 30 новоселов.

- В одиночку такой проект не реализовать, - признается Мария Львова-Белова. - У нас есть команда, где все роли расписаны. Разумеется, есть бухгалтер, который ведет дела и отчитывается за использование грантов.

Порой реализовать проект проще, чем сдать первый отчет. Это огромная работа, которую новички часто упускают из виду и не закладывают время и деньги на ее выполнение.

- Многие грантополучатели даже не читают договор, который заключают, а в нем подробно расписаны требования к расходованию гранта. Все операции проводятся только безналично со специального расчетного счета. Бывают форс-мажоры, например в сельском магазине не принимают банковскую карту или приходится расплачиваться наличными с грузчиками, но из этих ситуаций можно выйти, выдав деньги под отчет штатному сотруднику НКО. Сложнее доказать заявленную эффективность проекта. Здесь выручают фотографии, на которых видно, что купили и кто пришел на мероприятие, - рассказывает руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дарья Данилова.

Она специально приехала в Пензу, чтобы проконсультировать грантополучателей. Выяснилось, что в разных регионах возникают свои проблемы. Так, в Пензенской области банк, уполномоченный обслуживать счета грантополучателей, с каждой платежки берет комиссию в 37 рублей. Вроде бы сумма небольшая, но за время реализации проекта выливается в крупную недостачу. Многие не подозревают об этом и не закладывают непредвиденные расходы в смету. Где-то банк снимает сумму за обслуживание счета, хотя по договору оно должно быть совершенно бесплатным.

- Мы три года проводим научно-популярный фестиваль для детей и родителей. Дважды - самостоятельно, а последний раз - с привлечением гранта. Перестроиться было непросто, - признается координатор фестиваля "Витамин науки" Дарья Тришина. - Например, приходится объяснять приглашенным спикерам, что билеты в Пензу они должны купить сами, а деньги мы им вернем, но только после отчета. Все это доставляет неудобства. Важно еще, так сказать, на берегу обдумать все и оценить собственные силы, чтобы потом не загонять самого себя в угол.

Слово "грант" для многих некоммерческих организаций, особенно небольших и начинающих, по-прежнему звучит устрашающе. Опасаясь связываться с жесткими отчетами, они предпочитают обходиться собственными силами.

- В этом году нам удалось отреставрировать в Пензе деревянный дом, которому исполнилось 150 лет, и он буквально разваливался на глазах. В нем живет одинокая старушка. Волонтеры восстановили деревянные сени, подняли их на 30 сантиметров, заменили кровлю, отделали фасад вместе с резными элементами. Все обошлись нам в 200 тысяч рублей, учитывая стоимость инструментов. Если бы мы писали грант, а это консультанты, бухгалтер, юристы, сумма выросла бы в разы, - говорит координатор проекта "Том Сойер фест" в Пензе Анна Морозова.

Но существует и другая крайность: организации - "пожиратели грантов", как их называют сами энкаошники. Эти люди умеют писать красивые заявки и вовремя сдавать отчеты, хотя за кипой бумаг порой скрывается пустота.