В Саратове придумали браслеты, которые контролируют перемещение людей

В Саратове одно из предприятий приступило к сборке "умных" браслетов, которые передают данные о местонахождении человека.

Как сообщает Общественное телевидение России (ОТР), устройства нуждаются в подзарядке реже, чем мобильные телефоны. Браслет работает без симкарты, сигнал, который он посылает, фиксируется даже из-под земли.

По словам разработчиков, они рассчитывают, что их продукция может заинтересовать родителей, врачей, а также социальные службы, опекающие пожилых людей. Стоимость одного умного браслета, при их массовом производстве, не будет превышать двух тысяч рублей.

Главная проблема, что для успешной работы таких устройств, требуется создание сети базовых станций связи.

- Радиус зоны покрытия одной базовый станции 15 километров, это достаточно для небольшого населенного пункта, - сообщает главный инженер предприятия Кирилл Зыков.

В Саратове пока построено три таких станции, это позволяет использовать браслеты в центре города.