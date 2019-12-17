В Ульяновской области гаражную амнистию сделают бессрочной

Вопросы предоставления гражданам земельных участков бесплатно под гаражами и индивидуальными жилыми домами рассмотрели на заседании комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Вячеслава Ковеля.

Дело в том, что с января 2020 года прекращают свое действие два региональных закона - "О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных участков, на которых расположены гаражи, в собственность бесплатно" и "О предоставлении гражданам земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в собственность бесплатно". В 2017 и 2018 годах действие этих нормативно-правовых актов продлевалось, в существующей редакции они применяются до конца текущего года.

Первый закон предусматривал возможность предоставления членам гаражных кооперативов бесплатно в собственность неделимого земельного участка, находящегося в региональной либо муниципальной собственности, а также участка, собственность на который не разграничена, при условии, что гаражи построены до 25 октября 2001 года. Второй закон предоставлял право на бесплатное оформление земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом. Для этого гражданин должен постоянно в нем проживать, а жилье должно быть единственным.

В настоящее время в Ульяновской области из 500 зарегистрированных гаражно-строительных кооперативов лишь 43 успели в установленном порядке зарегистрировать свои права на земельные участки. Причина - необходимость оформления документов, изыскание средств для постановки на государственный кадастровый учет. Кроме того, для постановки на учет требуется обращение всех членов ГСК, что на практике зачастую осуществить затруднительно. Поэтому ограничения по срокам действия данных нормативных актов предложили снять и предоставить гражданам возможность реализовать свое право на получение в собственность земельных участков в ГСК и под жилыми домами бессрочно. Этот предложение одобрено профильным комитетом и вынесено на заседание Законодательного Собрания, которое состоится 18 декабря.

Ранее губернатор Сергей Морозов, по инициативе которого внесен данный законопроект, отметил, что население региона очень ждет его принятия. Ульяновская область одной из первых включилась в реализацию "гаражной амнистии" с 2016 года. В настоящее время более шести тысяч жителей воспользовались программой, узаконив свою собственность на земельные участки под гаражные боксы. Экономический эффект оценивается в 33 миллиона рублей.

Как рассказал руководитель ассоциации гаражно-строительных кооперативов Ульяновской области Виктор Куприянов, процедура подготовки документов для оформления земельных участков на основании этих законов занимает много времени, многих людей это останавливает, они боятся не успеть все сделать в срок.

- После внесения поправок мы сможем решить эту проблему. Да, решается она тяжело, но мы работаем. В настоящее время мы входим в правовое поле, это главное. Сейчас поступает масса обращений от граждан по вопросу реализации гаражной амнистии, тема очень актуальная. Кто не успел оформить документы, сможет спокойно довести дело до конца, - пояснил Виктор Куприянов.

Напомним, при поддержке Губернатора в регионе принят ряд законов, позволяющих упростить процедуру и снизить административные барьеры для оформления прав граждан на гаражные боксы и земельные участки под ними, а также увеличить поступления доходов в местные бюджеты. Сейчас земельные участки предоставлены в общедолевую собственность 6280 членам 43 гаражно-строительных кооперативов.