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17.12.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновской области усилят безопасность дорожного движения

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Эффективные меры повышения безопасности дорожного движения в Ульяновской области обсудили на расширенном заседании профильной комиссии по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

- Наша главная задача при реализации инициированного президентом нацпроекта - снижение смертности на дорогах. За десять месяцев этого года в Ульяновской области количество ДТП снизилось на 6,5 процента, погибших на дорогах стало меньше на 6,4 процента, - сообщил председатель регионального правительства Александр Смекалин.

По сокращению числа Ульяновская область находится на четвертом месте в Приволжском Федеральном округе.

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
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- Нам удалось значительно снизить количество ДТП, связанных с неудовлетворительным дорожными условиями - более чем на 25 процентов. Не менее важным является и то, что по итогам десяти месяцев количество ДТП с участием детей снизилось почти на 14 процентов, погибших - в два раза меньше. И это результат общей большой разъяснительной работы с детьми и их родителями, - отметил Александр Смекалин.

Представители регионального минтранса проинформировали о мерах, принятых для обеспечения безопасности дорожного движения в уходящем году.

Разметку нанесли на автодорогах общей протяженностью более 1,7 тысячи километров. Из них на 342 километрах трасс появилась осевая разметка термопластиком - в Ульяновском, Новомалыклинском, Чердаклинском, Старомайнском и других районах области. Термопластик обладает повышенной износостойкостью, менее подвержен перепадам температур по сравнению с краской. В последующие годы работу в этом направлении продолжат. В ближайшие годы планируется полностью перейти к нанесению разметки термопластиком на региональных дорогах.

На областных трассах установлено около 1500 новых дорожных знаков. В рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории Ульяновской области оборудуют метеостанцию в Инзе, а до 2024 года таких станций на областных участках станет пять. Освещение транзитных участков автодорог в этом году будет выполнено на 13 объектах, работы на пяти из них уже завершены.

Важными мерами по повышению безопасности дорожного движения является установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД. Сейчас по области их 205, из них 160 - стационарных, 37 - передвижных и восемь - мобильных.

- Основная цель нашей работы в рамках нацпроекта БКАД - сохранение жизни и здоровья граждан, повышение уровня безопасности движения. Места установки камер фотовидеофиксации согласуются с Госавтоинспекцией, они приближены к местам концентрации ДТП, а также участкам, представляющим потенциальную опасность и требующим профилактического воздействия. Разработана виртуальная карта, чтобы предоставить водителям доступ к информации о размещении комплексов фотовидеофиксации, ее можно найти в Интернете, - пояснил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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В регионе создаются условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов дорожного движения.

Совместные мероприятия с Госавтоинспекцией, министерством образования, министерством здравоохранения Ульяновской области положительно влияют на возможность избежать последствий травм при ДТП и сохранить жизни людей.

В 2020 году запланировано создание и оснащение травмцентров на площадке Новомалыклинской районной больницы, а также приобретение автомобилей скорой помощи класса "С", газового хроматографа для выявления состояния опьянения, 15 аппаратов для предварительных химико-токсилогических исследований. В регионе создадут центры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

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