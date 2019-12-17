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17.12.2019 18:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновской области введут наказание за срыв капремонта

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В региональный "Кодекс об административных правонарушениях" Ульяновской области внесут статью о наказании должностных лиц за непредставление или несвоевременное представление плана реализации региональной программы капремонта.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
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Соответствующие поправки обсудили на профильном комитете по жилищной политике и коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Ульяновской области, которое прошло под председательством Андрея Седова.

С инициативой внесения изменений в КоАП выступила прокуратура. Как пояснил старший помощник прокурора Ульяновской области Эдуард Щербатов, муниципалитеты в срок до 1 июня должны направлять в уполномоченный орган утвержденные краткосрочные планы капремонта, который будет проводиться в следующем году. Непредставление или несвоевременная подача информации в конечном итоге отражается на задержках с выбором подрядных организаций и приводит к срыву сроков проведения ремонтных работ, что нарушает права собственников многоквартирных домов.

По данным на ноябрь текущего года, региональная программа капитального ремонта 2017-2018 годов выполнена на 90 процентов. При этом в восьми многоквартирных домах, включенных в программу, работы до сих пор не проведены. Из 176 домов, запланированных к капитальному ремонту в 2019 году, работы проведены только в 93, что составляет 53 процента.

Из-за задержки с подачей сведений от органов местного самоуправления региональный краткосрочный план на 2020 год был утвержден областным министерством энергетики, ЖКК и городской среды только в августе этого года, то есть почти на два месяца позже установленного срока.

В этой связи в региональное законодательство предлагается внести изменения и предусмотреть административную ответственность должностных лиц муниципалитетов за непредставление сведений. Размер накладываемого штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей.

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В ходе обсуждения депутаты отметили, что предлагаемая инициатива должна повысить дисциплину муниципальных чиновников и будет направлена на устранение срыва сроков проведения капремонта.

- Если ремонт в доме не выполнен из-за халатности и нерасторопности конкретного должностного лица, пострадали жильцы, которые оплачивают взносы на капремонт, то предлагаемые меры наказания абсолютно обоснованны, - считает председатель профильного парламентского комитета Андрей Седов.

По итогам обсуждения депутаты одобрили и рекомендовали принять данный законопроект на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

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