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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Мама. Я ушел..."

Экс-чиновники осуждены за хищения
Текст: Андрей Андреев
Российская газета - Экономика Поволжья № 284(8042)
Четверым бывшим работникам администрации Кирова, похитившим более 34 миллионов рублей, выделенных на программу "Мама. Я пришел" и развитие городского транспорта, Первомайский районный суд Кирова вынес обвинительный приговор.

Бывший депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин в сговоре с бывшими директорами ООО "Электронный проездной" Анатолием Ганьбой и директором МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александром Рыболовлевым похитили из городского бюджета деньги, выделенные на разработку программного обеспечения для "Мама. Я пришел". Они просто знали, что программное обеспечение уже не только разработано одной из кировских фирм, но даже запущен пилотный проект, который успешно реализуется и дополнительных расходов не требует.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Та же троица вместе с бывшим начальником отдела транспорта Кирова Олегом Чичибабиным похитили еще деньги, выделенные на реализацию муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того, Анатолий Ганьба получил в ООО "Электронный проездной" беспроцентный заем в сумме 20 миллионов рублей, деньги положил в банк, а полученные проценты в сумме 2,5 миллиона рублей прикарманил.

Кировчане с огромным интересом следили за судебным процессом в силу целого ряда причин. Во-первых, слухи о злоупотреблениях в "Электронном проездном" ходили все последние годы. Во-вторых, их связывали с бывшим главой Кирова, а затем председателем регионального Заксобрания Владимиром Быковым. Хотя бы потому, что первоначально дело возбудили в отношении и "неустановленных сотрудников администрации Кирова".

Интрига усилилась, когда подсудимые стали рассказывать, как действовала схема. По словам Никулина, "если бы Быков оставался главой города, то хищения продолжались бы до сих пор". И хотя ни один из подсудимых не говорил, что деньги передавались непосредственно бывшему главе города, на суде прозвучало, что они тратились на организацию и проведение его предвыборных кампаний.

Задержание Быкова в конце ноября, правда, по другому делу - получение взятки за заключение договоров на поставку топлива, - стало в Кирове сенсацией года.

На объявление приговора все четверо пришли с вещами, хотя просили назначить наказание без лишения свободы. Суд учел все смягчающие обстоятельства и приговорил к разным срокам в колонии общего режима: от трех лет до трех лет семи месяцев. Также осужденные должны будут выплатить администрации Кирова и ООО "Электронный проездной" более 34 миллионов рублей.

В Кирове за кражу 34 миллионов осудили группу экс-чиновников

Обидно то, что сами проекты хорошо работали. Различные технологии электронного проездного- оплата по карте, "умные браслеты" и другие высокотехнологичные новшества - внедрялись в Кирове одними из первых в стране. Нынешние осужденные тогда с удовольствием рассказывали об этом, а на Вятку приезжали делегации из других регионов. Точно так же одной из первых в стране была внедрена система "Мама. Я пришел". Она решает целый спектр задач в школе - контроль доступа и оповещения, учет и оплата питания, проезд детей в общественном транспорте. С ее помощью родители могли отслеживать посещение ребенком образовательного учреждения, контролировать меню. Так все хорошо начиналось...

Закончилось приговором, который пока еще не вступил в законную силу.

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