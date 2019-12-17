Алтайские селекционеры создали новый сорт пшеницы

Алтайские селекционеры разработали новый сорт пшеницы, который даже в сибирских условиях способен давать высокие урожаи. Ученые Федерального научного центра агробиотехнологий уверены, что он сможет потеснить с российского рынка иностранных конкурентов, поскольку специально районирован для Сибири.

У нового сорта мягкой яровой пшеницы "Лидер 80" крупное зерно с высоким содержанием белка и клейковины, высокая урожайность и устойчивость к болезням растений. Создал его известный в регионе ученый-селекционер Николай Коробейников - автор около трех десятков сортов пшеницы, в том числе таких известных, как "Алтайская 70", "Алтайская 325", которые сегодня выращивают во многих регионах Сибири и Дальнего Востока.

- Нам надо было давно заняться разработкой интенсивных семян, чтобы противопоставить зарубежным аналогам свой отечественный сорт, который даже в сибирских условиях дает хорошую урожайность - до 50-60 центнеров с гектара, - рассказал корреспонденту "РГ" Николай Коробейников. - Сегодня аграрии активно осваивают современные технологии обработки почвы, становится все больше хозяйств с высоким уровнем земледелия, соответственно, растет и спрос на высокоурожайные семена. А традиционные наши сорта не вполне отвечают этим запросам.

Поэтому, по словам селекционеров, на российском рынке семян наблюдается засилье западной продукции, которая добралась уже и до Сибири. Местные аграрии охотно сеют импортные семена - они хоть и не районированы, но с учетом благоприятных погодных условий и хорошей технической оснащенности хозяйств дают неплохие урожаи.

- Мы поняли, что если сейчас не предложить рынку востребованные семена, то отечественные сорта просто будут вытеснены зарубежными аналогами. Поэтому и взялись за новые разработки. За основу взяли один из лучших немецких сортов пшеницы и благодаря селекции получили "Лидер 80". Кроме того, создали еще два новых сорта мягкой яровой пшеницы примерно с такими же показателями по урожайности - это "Юнион" и "Гонец". Надеемся, что эта линейка отечественных интенсивных сортов составит серьезную конкуренцию западноевропейской семенной продукции, - отметил ученый.

Даже в сибирских условиях новый сорт дает урожайность до 60 центнеров с гектара

Новый сорт выведен путем скрещивания немецкой пшеницы с местными сортами, устойчивыми к холодам. От "немца" - высокая урожайность, от сибирских - приспособленность к местным погодным условиям. Алтайские аграрии уже испытали качество новых семян. В хозяйстве Павла Бейфорта в Целинном районе "лидерская" пшеница дала 50 центнеров с гектара даже на самых неблагоприятных участках. Если учитывать, что в Алтайском крае в среднем получают всего 15-16 центнеров с гектара, то такая урожайность для региона выглядит рекордной. Правда, как замечают фермеры, новый сорт все-таки привередлив к погодным условиям и требует высоких технологий возделывания. Так что использовать его будут в основном "продвинутые" хозяйства и в зонах с хорошим увлажнением почвы.

Но, несмотря на это, сибирские аграрии уже выстраиваются в очередь за новыми семенами. По словам Николая Коробейникова, заявки на включение "Лидера 80" в Государственный реестр селекционных достижений на 2020 год подали сразу три субъекта - Алтайский край, Республика Бурятия и Красноярский край. Так что уже предстоящей весной сельхозпроизводители этих сибирских регионов засеют поля новым высокоурожайным сортом пшеницы.