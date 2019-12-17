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17.12.2019 08:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игорь Кобзев: Программу по ликвидации последствий паводка откорректируют

Текст: Екатерина Вострикова (Иркутск)
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева до 20-го декабря текущего года правительство региона представит откорректированную программу по ликвидации последствий летнего паводка. Об этом врио главы региона заявил на оперативном совещании, которое он провел с членами регионального правительства, представителями федеральных органов власти, силовых структур и ведомств, глав муниципалитетов, представителей регионального отделения ОНФ.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Программа должна быть с разбивкой на три этапа, а также конкретными ответственными должностными лицами за каждый пункт программы. Срок исполнения первого этапа - 1 августа 2020 года; второй этап нужно завершить в третьем квартале 2021 года, а к 1 августа 2022 года мы должны полностью завершить все работы, - сказал Игорь Кобзев.

Также по поручению врио губернатора сегодня будет создана рабочая группа по ликвидации последствий наиболее пострадавших от наводнения районов.

- Сегодня оперативная группа убывает в Тулун, где будет располагаться оперативный штаб правительства Иркутской области под руководством моего первого заместителя Владимира Дорофеева. В состав рабочей группы предлагаю включить членов регионального правительства, а также в рамках общественного контроля представителей Законодательного собрания, представителей малого и среднего предпринимательства, бизнес сообщества для контроля по реализации заключенных и планируемых контрактов, а также представителей от уполномоченных по правам ребенка и человека, - сказал Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Игорь Кобзев проверил пострадавшие во время летнего наводнения районы

Напомним, в минувшую субботу врио губернатора побывал с рабочим визитом в пострадавших от летнего паводка Тулуне и Нижнеудинске.

- Такое явление природного характера я видел в 2010 году. Хочу поделиться, почему я принял решение сформировать рабочую группу. Это очень важно, чтобы власти преодолели последствия стихии в кратчайшие сроки.  Мы подготовим проект постановления, утвердим дорожную карту и 1 августа 2020 года все контрактные обязательства должны быть выполнены. К тем, кто выходит за поставленные сроки, будем предъявлять штрафные санкции. У нас времени нет. Наша самая главная задача - построить, переселить людей, спланировать разборку зданий, которые на затопленных территориях находятся. Я попрошу наших коллег из МЧС с органами местного самоуправления с учетом прогнозных рисков обследовать территорию и мне доложить, кто еще может находиться в зоне риска. 26 человек мы потеряли. Этого не должно вообще быть. Давайте в недельный срок еще раз посмотрим, изучим историю этого вопроса. Мы должны исключить, чтобы человеческая жизнь была подвергнута опасности, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора отметил, что сейчас в пострадавших населенных пунктах работа по восстановлению инфраструктуры ведется с отставанием от изначально запланированных сроков.

- Наблюдается формальный подход к решению проблем людей, особенно в отдаленных населенных пунктах. Поэтому среди главных задач, которые я ставлю перед рабочей группой - обеспечение прав граждан на получение всех видов социальной помощи; актуализация реестра лиц, уже получивших и еще претендующих на получение свидетельства на приобретение жилья и сертификатов на капитальный ремонт; организация индивидуальной работы с населением на всей территории, пострадавшей от паводка; исключение любых попыток формального подхода к решению проблем людей, особенно в отдаленных населенных пунктах, - подчеркнул врио губернатора.

По словам Игоря Кобзева, вопрос соблюдения социальных гарантий наименее защищенных слоев населения - людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и многодетных семей будет взят на особый контроль.

Среди задач, поставленных врио губернатора, восстановление в полном объеме жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе, объектов, необходимых для прохождения безаварийного отопительного периода, исполнение графика строительства новых объектов жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Рабочая группа также должна обеспечить информирование населения по вопросам признания жилых помещений, поврежденных в результате паводка, непригодными для проживания; контроль за проведением капитального ремонта; а также решение вопроса по отселению граждан из одиноко стоящих домов на пострадавших улицах, а также людей, проживающих на верхних этажах домов, где первые этажи расселены.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Строительство новых микрорайонов в Тулуне идет в соответствии с графиком

Рабочей группе также предстоит проверить правомерность использования финансовых средств, которые были направлены для обеспечения потребности граждан, утративших жилье в результате наводнения.

Кроме того, будет организован учет и анализ поступивших обращений граждан совместно с территориальными органами прокуратуры, МВД и МЧС России с принятием мер по их разрешению в оперативном порядке.

- Не могу не отметить ещё один блок задач, стоящих перед рабочей группой - это решение проблем с выплатами сельхозтоваропроизводителям, выплатами компенсаций гражданам за утерянный урожай и, конечно, работа с малым и средним бизнесом. Руководителю рабочей группы обеспечить еженедельный доклад о ходе проводимых работ мне лично, - сказал Игорь Кобзев.

Правительству региона Игорь Кобзев поручил подготовить предложения по корректировке бюджета региона с учетом изменений, необходимых для реализации поставленных задач.

Также Игорь Кобзев отметил, что в ходе его переговоров с руководством крупных банков, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, достигнута договоренность по реструктуризации задолженностей по кредитам физических лиц.

- В целях более детальной проработки данного вопроса с банковским сектором по списанию или реструктуризации имеющихся кредитных обязательств поручаю правительству Иркутской области организовать индивидуальную работу с населением пострадавших территорий с целью выявления жителей, оказавшихся в наиболее трудной жизненной ситуации. При этом особое внимание прошу обратить на многодетные семьи, семьи воспитывающие детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны и тружеников тыла. Срок исполнения 20 января 2020 года. Считаю, что проделанная работа позволит обеспечить изменение качества жизни наших граждан на пострадавших территориях в лучшую сторону и реализовать в полном объеме задачи, поставленные президентом России, - сказал врио губернатора.

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