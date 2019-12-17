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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сердце в телефоне

В Кузбассе разработали мобильное приложение для сердечников
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Мобильное приложение, позволяющее врачам удаленно наблюдать больных, перенесших сложнейшие операции на сердце, разработали кемеровские ученые. Его уникальность в том, что он рассчитан на пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе - в первую очередь, стенокардией и инфарктом миокарда.

Можно ведь провести коронарное шунтирование или протезирование клапанов сердца, но не получить эффекта в виде улучшения прогноза и качества жизни больного. Хоть мультидисциплинарная бригада специалистов и ведет каждого пациента с первых суток после операции, давно доказано: этот эффект во многом зависит от дальнейшей реабилитации, которая включает в себя несколько этапов и занимает месяцы. При этом не все, получив высокотехнологичную медицинскую помощь в стационаре, после выписки строго выполняют врачебные рекомендации. Особенно - жители отдаленных сел.

Фото: iStock
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Поддерживать пациентов высокого риска, находящихся порой за сотни километров от докторов, как раз и позволяет проект кузбасского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний "Здоровое сердце - активная жизнь". Он получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов и будет реализован до конца 2020 года.

Мобильное приложение позволяет следить за уровнем холестерина, индексом массы тела, определять оптимальные физические нагрузки и при необходимости консультироваться со специалистами.

- Факторы риска контролирует как сам пациент, так и его лечащий врач, - пояснила руководитель проекта, завлабораторией реабилитации доктор медицинских наук Светлана Помешкина. - Подход при этом - индивидуальный, охватывающий все сферы реабилитационного процесса: прием препаратов, физические нагрузки, образ жизни, диета, психологический настрой. В свою очередь, пациенты обращаются к нам за помощью, чтобы при необходимости скорректировать интенсивность тренировок.

На установку мобильного приложения пациенты кардиоцентра идут охотно. В первую группу "волонтеров" уже записались больше тридцати человек. А всего в нем примут участие две сотни жителей Кузбасса.

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