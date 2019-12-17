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17.12.2019 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рабочий погиб, упав с крыши новосибирского университета

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске следователи проводят проверку гибели рабочего. Как рассказали в областном Следственном управлении СК, сотрудник одной из строительных компаний сорвался с крыши Новосибирского государственного технического университета.

В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции

Как сообщают в пресс-службе вуза, рабочий был занят ремонтом кровли первого корпуса. Работы начались около двух недель назад. По данным СК, трагедия произошла сегодня днем - мужчина сорвался с крыши шестиэтажного здания и от травм скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверка идет по признакам состава уголовной статьи о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть. Виновному грозит до четырех лет лишения свободы.

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