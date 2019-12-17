Задержанный самолет Новосибирск-Бангкок вылетел из Толмачево

Пассажиры рейса Новосибирск-Бангкок вылетели в аэропорт назначения после того, как их самолет вынуждено вернулся из-за обнаруженной неисправности. Как уточняет ТАСС, борт вылетел в 12.13 по местному времени.

Самолет должен был вылететь еще ночью, в 03.05, однако командир экипажа принял решение вернуться в новосибирский аэропорт Толмачево - приборы показали наличие технической неисправности. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, после посадки пассажиров разместили в здании аэровокзала, обеспечили питанием и питьем. Известно, что на борту было 150 пассажиров.

- Транспортная прокуратура оценит исполнение перевозчиком требований лицензионного законодательства, законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил, - уточнили в надзорном ведомстве.