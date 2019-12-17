В Махачкале решается вопрос о передаче городских электросетей компании "Россети Северный Кавказ". По мнению властей, это поможет модернизировать обветшалое энергохозяйство дагестанской столицы.

Несколько лет назад городские электросети, находившиеся в муниципальной и частной собственности, были переданы в аренду МРСК Северного Кавказа ("Россетти Северного Кавказа"). Однако статус арендатора не позволял предприятию вкладывать средства в их модернизацию. Неудивительно, что сейчас в Махачкале уровень потерь в сетях превысил 30 процентов, то есть, по сути, каждый третий киловатт не доходит до потребителей и "тает в воздухе".

По словам генерального директора компании "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова, его специалисты могут проводить только техническое обслуживание и ремонт, но не имеют права инвестировать в развитие арендуемых объектов. Ситуация может измениться уже в следующем году.

- По Махачкале у нас единая позиция с руководством республики: сетевой комплекс важно окончательно передать в государственные руки. Сейчас ведем переговоры с представителями собственника. Деньги на выкуп в бизнес-плане нашей компании уже заложены. Сделка может состояться до конца первого полугодия 2020-го, после правовой оценки, - сообщил Иванов.

Как рассказали "РГ" в Дагестанской сетевой компании (филиал "Россетей"), на сегодняшний день в собственности госхолдинга находится около 90 процентов районных электросетей республики (махачкалинские, находящиеся в аренде, к ним не относятся).

"Износ указанных электрических сетей составляет около 70 процентов. При этом ремонт и обслуживание объектов, стоящих на балансе Дагестанской сетевой компании, не окупается, поскольку эти расходы контролирующим тарифным госорганом не учтены в тарифном регулировании, то есть компания не получает столько средств, сколько необходимо для модернизации электросетевого хозяйства Дагестана и, как следствие, - для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей региона", - рассказал представитель компании.

По его словам, изменить ситуацию можно за счет увеличения тарифа на электроэнергию, но это непопулярная мера как у энергетиков, так и у органов власти.

- Передача электрических сетей Махачкалы в собственность госкомпании - самое логичное в сложившейся ситуации решение. Только после выкупа указанных электрических сетей ПАО "Россети" сможет инвестировать в их развитие. От этого выиграют все, но в первую очередь жители столицы Дагестана, - заявил представитель холдинга.

Состояние городских электросетей можно назвать просто удручающим. При малейшем ветре и в непогоду отключения происходят по всему городу. Так, похолодание в начале ноября привело к тому, что без света остались тысячи людей, не работали подающие в дома воду насосы, на улицах из-за неработающих светофоров возникли огромные пробки.

Да и без природных катаклизмов отключение света в городе не редкость. На днях республиканские издания, работающие в Доме печати, даже не смогли сдать в типографию свежие номера. Изобретательные сотрудники молодежной газеты перенесли компьютеры и технику в одну из городских кофеен, хозяева которой любезно приютили журналистов. Некоторые же издания подготовить номера не успели.

Однако есть и другие причины столь критического состояния энергохозяйства города. В результате массового и бесконтрольного строительства в Махачкале к сетям стали подключаться как угодно. В пригородных поселках вообще сложилась патовая ситуация. Местные жители, отчаявшись получить помощь от энергетиков и чиновников, стали самостоятельно и за свой счет устанавливать трансформаторы. Они нигде не числятся на балансе, и в случае поломки их никто не станет обслуживать.

Согласно данным мэрии, в городе из 442 километров линий электропередачи только 152 километра принадлежат махачкалинским горэлектросетям, а из 782 трансформаторов на балансе энергетиков находится 363. Остальные числятся как бесхозяйные.

- По сути, это то, что установили жители города, не надеясь на помощь властей. А признаны они бесхозяйными, так как по закону граждане не могут оформить права собственности на такие объекты. Как при передаче электросетевого хозяйства "Россетям" будет учитываться этот нюанс, компенсируют ли жителям вложенные средства - вот в чем вопрос, - говорит координатор проекта "Институт города" Расул Кадиев.

Глава же региона Владимир Васильев заявил, что эта проблема находится на контроле, уже прошла инвентаризация не только электрических, но и газовых бесхозяйных сетей и сейчас идут юридические процедуры по их оформлению.

По словам Виталия Иванова, консолидация сетей на базе госхолдинга - это решение федеральных властей.

- Главам субъектов поставлена задача в кратчайшие сроки передать объекты на баланс "Россетей", поскольку только холдинг в должной мере может обеспечить содержание объектов в надлежащем состоянии для обеспечения надежного энергоснабжения жителей, социально значимых объектов, предприятий. Сегодня на стадии решения находится вопрос передачи сетей Махачкалы, Нальчика и Владикавказа. Энергетики рассчитывают на то, что с их собственниками не будет разногласий при исполнении поручений главы государства, - отметил Иванов.

Он добавил, что холдинг планирует привлечь около 60 миллиардов рублей инвестиций из нетарифных источников для повышения надежности энергоснабжения СКФО. Ни в одной макрорегиональной дочерней структуре, входящей в группу, такие средства на проектирование не закладываются.

Кроме того, сейчас разрабатывается программа снижения потерь в дагестанских сетях на 2020-2023 годы, ее финансирование может составить почти 12 миллиардов рублей. В рамках же ремонтной программы в 2020-м на модернизацию электросетевого хозяйства республики планируется направить около 10 миллиардов.

Мнение

Владимир Сыщиков, управляющий директор Дагестанской сетевой компании:

- Большая часть сетевого хозяйства Махачкалы находится в частных руках. Вкладывать средства в него энергетики не могут. Как только холдинг "Россети" станет собственником этих объектов, можно будет говорить об инвестициях и модернизации электросетевого комплекса столицы Дагестана. Так что будущий год станет определяющим как для электросетевого хозяйства Махачкалы, так и для всей республики в целом.

Между тем

Из-за огромной задолженности за электричество (она составляет около 50 миллиардов рублей) республики Северного Кавказа находятся под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса.

- "Россети" решают этот вопрос за счет собственных средств, чтобы добросовестные потребители не страдали из-за действий злостных неплательщиков (в основном это предприятия жилищно-коммунального хозяйства). Сегодня ведутся переговоры с производителями и "Советом рынка" о поэтапном погашении копившихся многие годы долгов. Предложения энергетиков поддерживает правительство РФ, - сообщил Виталий Иванов.