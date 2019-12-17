В Российском университете спецназа (РУС), расположенном в Чечне, начали развивать необычный для России вид досуга - милитари-туризм. Корреспонденты "РГ" опробовали на себе новые услуги и выяснили, что привлекает сюда гостей со всей страны, а также из-за рубежа.

РУС находится на въезде в Гудермес - вдалеке от обычных построек и тем более частного сектора. И не просто так. В тот момент, когда мы оказались на территории комплекса, занимающего, к слову, 400 гектаров, раздались звуки стрельбы и надрывный рев двигателей чеченских багги "Чаборз".

Комплекс поделен на несколько зон. Как рассказал наш сопровождающий - директор одного из подразделений РУС Павел Козлов, правильнее считать университет спецназа холдингом.

- У нас несколько направлений - огневая подготовка, стендовая стрельба, имитирующая охоту (спортинг), аэротрубная и парашютная подготовка, альпинистская. На нашей же территории собирают "Чаборз". И все это может стать частью тура, который мы готовы предложить клиентам, - рассказал Павел.

На площадках РУС находится также палаточный городок. Здесь селят тех, кто хочет погружения в военную действительность, хотя есть и комфортабельная гостиница. Да и до Грозного, где можно выбрать отель на любой кошелек, около 40 километров. Хотя назвать палаточный городок полевым вряд ли получится. Все-таки здесь условия довольно комфортные - палатки обогреваются в холодное время, а летом работают кондиционеры.

- Кто-то приезжает к нам на одни сутки в рамках тура выходного дня или во время поездки по республике. Некоторые же едут целенаправленно в РУС. Бывало и так, что к нам приезжали бизнесмены и просили полного погружения в экстрим. Для них организовывали пребывание как на службе в армии - строевая подготовка на плацу, ранний подъем и все том же духе, - продолжает Козлов.

Во время прогулки по территории Павел показал тактический городок. Здесь все как в настоящем населенном пункте. С одной стороны - частная застройка, напротив многоэтажка, а чуть дальше - высотка. Кажется, что сейчас оттуда выйдут местные жители. Но подходим ближе - и становятся видны следы пуль в кирпичной кладке, выбитые окна, наспех заделанные фанерой.

В одном из домов есть даже мебель, утварь, зеркало, детские игрушки. Словно жители только что покинули свое жилище.

- Все для максимальной имитации реальных условий. А вот то здание вообще уникально, - говорит Козлов, указывая на многоэтажную постройку с фюзеляжем вертолета на крыше. - Его стены сделаны из разных материалов - бетона, стекла, кирпича и дерева. А фюзеляж вертолета нужен для отработки навыков беспарашютного десантирования.

Особая здесь и система ценообразования на туры. Бюджетным видом отдыха это не назвать. Средняя стоимость одного дня, проведенного в РУС, - 15 тысяч рублей, и это без учета питания и проживания. Впрочем, цена объяснима - туристы стреляют из оружия, и, помимо того, что расходуются патроны, изнашиваются стволы.

Поездка на багги - приключение не менее экстремальное. Корреспондент "РГ" проехал на легком внедорожнике по сильно пересеченной местности. Очевидно, что обслуживать их приходится чаще, чем обычный легковой автомобиль. В цену тура входит работа инструкторов.

- Популярна данная услуга у китайцев. Не так давно были гости из Бахрейна. Приезжают, как военные, так и гражданские. Чаще всего их интересует огневая и тактическая подготовка, - говорит Павел.

Одна из самых популярных коммерческих стрелковых программ длительностью 90 минут включает 50 выстрелов из пистолета CZ-75, Glock-17, Viking MР446 и столько же из карабина "Сайга" МК 5,45. Для одного участника в группе из трех-пяти человек такое развлечение обойдется в шесть тысяч рублей.

Однако Павел Козлов заметил, что тем, кто посещает в РУС всего на один-два дня, вряд ли стоит рассчитывать на полноценное освоение каких-то навыков. Это скорее ознакомительная экскурсия. Более длительное пребывание принесет больше практической пользы.

В республике уверены, что милитари-отдых будет только набирать популярность.

- Изучение рынка туристических услуг в регионе и в стране в целом показало недостаток предложений по экстремальным и военизированным направлениям, - отметил помощник главы Чеченской Республики Даниил Мартынов. - С формированием тренда на спортивный и активный отдых их развитие стало для нас актуальной задачей.

Справка "РГ"

В узком смысле милитари-туризм представляет собой посещение зоны боевых действий. Но такой экстремальный вариант в последнее время заменяется более доступным и безопасным. Например, туристам предлагают полетать на боевом самолете или вертолете, пострелять из оружия, посетить тематические музеи и места прошлых боевых действий, принять участие в реконструкции знаменитых сражений. Однодневные милитари-туры стоят как двухнедельный отдых за рубежом, но многие готовы платить за "курс молодого бойца", а цена за полет, к примеру, на истребителе и вовсе приближается к стоимости квартиры в новостройке. Но спрос на такие услуги есть, и он постоянно растет.

Кстати

Пару недель назад в Российском университете спецназа открыли аэродинамический комплекс Goodsky. Его "сердце" - аэротруба шириной пять метров и высотой 11. Скорость потока воздуха - до 300 километров в час. Она стала самой большой в Европе и входит в 15 самых крупных аэродинамических труб мира. Причем на этапе строительства не было цели оказаться впереди планеты всей. Когда комплекс оказался готов, его создатели сопоставили характеристики установки с аналогами, и тогда стало ясно, что удалось выйти на рекорд.

Для тех, кто впервые пробует свои силы, минимальное время нахождения в трубе - две минуты, за них нужно отдать две тысячи рублей. А час полета стоит 36 тысяч. Хотя уже после 30 минут, проведенных в потоках воздуха, новичок переходит в разряд спортсменов, и цена падает до 16 тысяч. В эту стоимость входит инструктаж, аренда костюма, шлема, очков и беруш.