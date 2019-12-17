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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оперативный оборот

В Чечне в несколько раз ускорили работу с исполнительными листами
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 284(8042)
Чеченская Республика стала первым регионом России, где удалось перейти на электронные судебные исполнительные листы в отношении бюджетных учреждений. Это позволило выполнять решение судов в течение нескольких дней, а не месяцев, как раньше.

Речь идет о ситуациях, когда, к примеру, истец обращается в суд с требованием взыскать с ответчика - бюджетного учреждения - какую-то сумму. Это может быть недополученная заработная плата, компенсация материального ущерба. Если суд становится на сторону истца, то выносится решение, по которому выдается исполнительный лист.

Фото: andreypopov / istockphoto
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- Раньше требовалось от 25 дней до трех месяцев, чтобы человек или организация могли получить причитающуюся им сумму. При этом большую часть времени занимала пересылка бумаг почтой. Иногда письма не доходили, иногда сильно задерживались. А мы знаем, что деньги должны работать и что такие задержки могут привести к негативным последствиям, - говорит руководитель управления федерального казначейства по Чеченской Республике Усман Рассуханов.

Он также отметил, что нововведение позволяет существенно сократить расходы на почтовые услуги, а значит, избежать ситуаций, когда, к примеру, с ответчика нужно взыскать незначительную сумму, но с учетом расходов на пересылку она возрастает в несколько раз.

Добиться такого результата удалось благодаря подписанию соглашения между Федеральным казначейством и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Опыт республики уже изучают в других регионах России. Следующим этапом станет налаживание сотрудничества с налоговой службой, что также позволит перевести в электронный вид совместный документооборот, ускорить обмен информацией и избавиться от бумажной волокиты.

Фото: iStock
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Напомним, ранее министерство юстиции России законодательно разрешило использовать систему электронных исполнительных листов.

"Это поможет повысить прозрачность системы и уровень оперативности должностных лиц, при этом не повлечет нарушения прав граждан, у которых отсутствует доступ в интернет", - сообщили в минюсте.

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