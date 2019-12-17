Владелец садового центра из Дагестана Рамазан Меджидов создал успешную краудфандинговую платформу Tooba для привлечения средств в социальные проекты.

Его компания занимается ландшафтным дизайном, озеленением территорий, реализацией посадочного материала, и к интернет-технологиям он никогда отношения не имел. Идея благотворительного проекта ему пришла случайно. Перечитывая сообщения в одном из своих мессенджеров, он обратил внимание на то, что там регулярно появляются просьбы перечислить деньги на лечение ребенка или помощь малообеспеченным семьям.

- Я хотел помочь нуждающимся людям, но в то же время понимал, как часто таким способом мошенники собирают деньги с доверчивых благотворителей. Поэтому пришла идея самому создать платформу, где все просьбы проходили бы тщательную проверку, - рассказывает Рамазан.

К работе он привлек друга-программиста. После того как проект запустили, к нему подключились IT-специалисты из разных стран. Сейчас над ним безвозмездно трудится около 30 человек, в том числе и Рамазан Меджидов.

Прежде чем передать собранные благодаря краудфандингу деньги какому-то фонду, его тщательно проверяют. Изучается история, репутация, отчеты за последние годы, наличие регистрации в соответствующих органах. Только после этого принимается решение о сотрудничестве. Сейчас в базе данных около 15 различных фондов. При этом Tooba сама по себе благотворительным фондом не является, сотрудники площадки только помогают собирать деньги. Тем, кому нужна помощь, должны обратиться в один из фондов, с которыми работает Tooba.

Не так давно Рамазан Меджидов посетил омский детский хоспис "Дом радужного детства".

- О нем мы узнали случайно. Приехали, чтобы увидеть его работу своими глазами, потому что дорожим своей репутацией и нам важно удостовериться в честности наших партнеров. Видно, что это место создано с большой любовью, - рассказал Рамазан.

По словам Меджидова, больше всего средств через платформу перечисляют на помощь больным детям. Есть объявления о сборе денег на строительство школ и социальных объектов, но их финансирование идет очень медленно.

Размер благотворительного взноса может быть разным - от ста рублей до нескольких десятков тысяч. Всего за последний год на платформе махачкалинского предпринимателя собрали около 30 миллионов рублей. Многие известные люди и солидные компании считают за честь сотрудничать с проектом.

В марте нынешнего года в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел пожар, сгорело более 30 домов. Населенный пункт расположен недалеко от родового села чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. После того как боец смешанных единоборств разместил на своей странице в соцсети призыв помочь погорельцам, на благотворительную платформу только за сутки поступило около миллиона рублей.

- Потом с нами связался сам Хабиб, расспросил о проекте. Теперь он имеет статус амбассадора. Благодаря публикациям Нурмагомедова о нас узнали тысячи людей и активность в приложении платформы увеличилась более чем на 80 процентов, - добавил Рамазан.

Подключились к благотворительному проекту и другие спортсмены. На днях в Махачкале прошел благотворительный турнир по регболу (вид спорта, включающий элементы баскетбола и регби). В нем приняли участие именитые атлеты - чемпионы мира и Олимпийских игр. Благодаря постам в социальных сетях участников удалось собрать более 100 тысяч рублей для нуждающихся семей.

Однако социальное предпринимательство на Северном Кавказе пока только проходит стадию становления.

- Сейчас мы наблюдаем явный рост интереса к социальному предпринимательству со стороны бизнес-сообщества. На рынке появилось множество успешных франшиз социальной направленности, начиная от дошкольных развивающих центров и заканчивая домами престарелых, - отмечает заместитель министра минэкономразвития Ставропольского края Жанна Устименко.

В России оно чаще всего затрагивает образование и медицину. Например, есть множество частных клиник, которые оказывают населению бесплатную или льготную помощь.

Председатель комитета по социальному предпринимательству Ставропольского краевого отделения "Опоры России" Оксана Романенко рассказала корреспонденту "РГ", что в 2008 году как индивидуальный предприниматель открыла частный детский сад в городе Михайловске.

- Он располагается в здании, построенном именно под дошкольное учреждение. Сейчас возводим второй корпус, где откроется школа. Больше всего внимания мы уделяем психологическому комфорту и развитию детей, - рассказала Оксана Романенко.

Помимо детского сада в комплекс входит еще и развивающий центр, где подростков готовят к ЕГЭ и ОГЭ, организуют занятия с репетиторами. Также есть развивающие группы для малышей. Комплекс посещает свыше 300 ребят от полутора до 17 лет.

- Детский сад, конечно, платный, но за 10 лет существования стоимость пребывания поднялась с 8 до 10 тысяч рублей в месяц. Это сумма значительно меньше средней в данной сфере. Хотя у нас расширился штат, появились психолог и логопед. У всех белая зарплата. Мы получаем гранты, субсидии, также у нас есть лицензия, которая дает право на субвенции, то есть из бюджета нам перечисляют средства на зарплату педагогам. Многие боятся, что, открывая такое учреждение, нужно собрать множество документов, а потом еще проверок не избежать. Но если так мыслить, ничего не получится. А я уже подумываю об открытии франшизы, - пояснила Романенко.

Бизнесом в сфере присмотра и ухода за детьми на Ставрополье в настоящий момент занимается 71 предприниматель. Сейчас власти края планируют предоставлять субсидии частным детским садам на сумму до пяти миллионов рублей, а также возобновить налоговые каникулы для новых ИП, работающих в сфере образования.

Кстати, на базе Северо-Кавказского федерального университета создали "Инкубатор социального предпринимательства", где прошли курсы около 250 слушателей - школьники, студенты, преподаватели, начинающие и уже работающие бизнесмены.

- С 2018 года в 120 образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ввели дисциплину "Социальное предпринимательство". Ее изучают экономисты, управленцы, юристы, журналисты, социологи и психологи. Кроме того, сейчас разрабатывается магистерская программа "Управление проектами и инновациями в сфере социального предпринимательства и некоммерческого сектора региона", которая стала в 2019-м победителем грантового конкурса Потанина, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель инкубатора доктор экономических наук Светлана Калюгина.

Как говорят специалисты, власти уже готовы "разгосударствливать" некоторые направления, которыми раньше частники не занимались. Например, в Югре 48 видов социальных услуг государство позволило предоставлять бизнесу, в СКФО такого пока нет ни в одном регионе.

Есть и уже опробованные меры поддержки таким предпринимателям - доступ к бюджетным средствам на конкурсной основе, освобождение от уплаты налога на прибыль, правда, ИП это пока не коснулось. Также можно получить муниципальную или государственную недвижимость в льготную аренду.