Один из крупнейших автопроизводителей России на днях отметил 25-летие. Как компания готовится к очередному технологическому прорыву на новом этапе своего развития, рассказал председатель Совета директоров АВТОТОР Холдинг Валерий Горбунов на "Деловом завтраке" в редакции "РГ".

Валерий Иосифович, в юбилейный год АВТОТОР подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом России и правительством региона. На ближайшие 10 лет компания взяла на себя очень масштабные обязательства, фактически полное перевооружение производства, а что получает взамен?

Валерий Горбунов: Этот контракт определяет отношения трех сторон: государства в лице Минпромторга, региона в лице правительства Калининградской области и инвестора. Главное обязательство инвестора - это объем инвестиций, а государства -стабильность существующих условий хозяйствования на период действия контракта. То есть обязанность не ухудшить условия для инвесторов, гарантия и защита на десять лет от каких-то, возможно, не совсем продуманных новаций. Это нас привлекло и подвигло к подписанию контракта.

Можно ли конкретизировать объем инвестиций?

Валерий Горбунов: Общий объем инвестиций - не менее 12 миллиардов рублей. Подчеркиваю: не менее, мы таким образом перестраховались, зафиксировали минимум, но уверены, что это будет значительно большая цифра. Ведь предстоит внедрять новые глубокие технологии производства автомобиля, главным образом это развитие имеющихся мощностей по сварке кузова и его окраске - самые крупные затраты, самый большой объем в локализации, наибольшее число рабочих мест.

Компания уже начала выполнять обязательства по СПИК?

Валерий Горбунов: Да, и даже с опережением графика. В этом году наше обязательство по СПИК - поставить на производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузова, одну модель, а по факту мы поставили на производство по полному циклу две модели. В следующем году мы также должны поставить на полный цикл две модели, обязательства по которым суммарно наступают в 2024 году. То есть мы уже идем с гарантированным опережением обязательств перед государством.

В рамках специнвестконтракта планируется строительство нового завода АВТОТОР в микрорайоне имени Космодемьянского. Под какое производство он оборудуется?

Валерий Горбунов: Строительство вовсю идет, заливается фундамент, скоро начнется монтаж конструкций. Первый корпус завода будет введен в эксплуатацию в следующем году. Это порядка 50 тысяч квадратных метров под новое сборочное и логистическое производство. Мы уперлись на заводе "Янтарь", где на промплощадке N 1 производится BMW, в абсолютную невозможность развития мощностей. Поэтому решено было строить новое производство в микрорайоне имени Космодемьянского. Технологическую часть проекта завода обеспечила немецкая компания Drr, которая ставит оборудование для ведущих предприятий автомобильной промышленности по всему миру, в том числе и для BMW.?Это не значит, что новый завод строится под автомобили баварского концерна, потому что мы не можем сказать твердо, что будем дальше с ними работать. Но на случай продолжения сотрудничества уже на принципах СПИК у нас будут реализованы проектно-технологические решения, отвечающие технологической политике BMW.

Этот завод способен вобрать в себя любой проект. На российском рынке растет спрос на продукцию наших партнеров - корпораций Hyundai и KIA. Они, в противовес тенденции падения автомобильного рынка на два-пять процентов, немного наращивают объемы, а благодаря этому и мы ожидаем, что где-то на 2-2,5 процента произведем больше, чем в 2018 году. А модели они с завидным постоянством модернизируют или ставят новые. И мы будем готовы и к большим объемам, и к новым моделям.

И к новым технологиям?

Валерий Горбунов: Конечно. Ведь в автомобилестроении идет настоящая промышленная революция, инновации беспрерывны. Может быть, мы скоро не будем варить кузов, а в 3D его исполнять, и не металл это будет, а какой-то композит. Или корпорации начнут переходить на альтернативные источники энергии, отказываться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому и производственные технологии реализуются с прицелом на будущее, чтобы их можно было оперативно перестроить.

Вы готовитесь к новой промышленной революции не только в плане производственных мощностей, чуть ли не свое Сколково создаете на АВТОТОР?

Валерий Горбунов: Вы имеете в виду наш инжиниринговый центр? Да, на заседании Совета директоров, которое состоялось 19 ноября 2019 года, утверждено решение о создании этого центра. Упрощенно его задача - технологическое развитие производства, иными словами - формирование мозгов, способных к восприятию инновационных революционных изменений в автомобильной промышленности. Ведь если мы сегодня выпускаем автомобиль, где уже присутствует большой объем искусственного интеллекта, стали реальностью автомобили-беспилотники, то трудно даже предсказать, что нас ждет завтра. Нужно воспитывать людей, которые смогут сопровождать технологически подготовку производства для автомобиля с любыми инновациями, это специалисты, которые занимаются только завтрашним днем.

И Сколково тут действительно задействовано, с этим федеральным инновационным центром ведутся переговоры, прошли встречи по сотрудничеству. В Сколково закрепили одного из заместителей руководителя, который непосредственно будет заниматься вопросами развития технологий в Калининградской области - не только на АВТОТОР, конечно, но у нас не в последнюю очередь.

Как будут готовиться кадры для инжинирингового центра?

Валерий Горбунов: Подписано рамочное соглашение с Балтийским федеральным университетом им. Канта, программа на каждый год будет уточняться, но оно предусматривает, что мы готовим специалистов, научные кадры университета участвуют в задачах, решаемых нашим инжиниринговым центром, и таким образом высшая школа и реальное производство объединяются для получения прикладного результата. Рассчитываем в процессе формирования специалистов выявить молодых людей, проявляющих склонность к новациям. Такие таланты будем брать на свою автоторовскую стипендию (которая, кстати, тоже была учреждена на упомянутом выше Совете директоров), чтобы они пришли работать на завод, а во время обучения они смогут участвовать во всех наших процессах, будем их к производству "приваривать", так сказать.

Свои кадры важно не только вырастить, но и удержать. Руководство АВТОТОР для этого делает много. Говорят, вы замыслили еще собственную жилищную программу для работников?

Валерий Горбунов: Коллектив - это главное, железо - ничто, если нет рядом с ним человека. Мы это впитали в те времена, когда государство обеспечивало людей жильем, и воспитание в той среде заставляет искать возможность применить эту забытую социальную норму в сегодняшних условиях. Чтобы коллектив, который работает в бизнес-структуре, видел перспективу с точки зрения жилья - это важный фактор, если ты хочешь привлекать молодых и способных.

Такого автозавода больше нигде в мире нет, чтобы одновременно выпускались три-четыре бренда, от 33 до 40 моделей сразу

Поэтому на ноябрьском заседании Совета директоров была утверждена концепция жилищной политики АВТОТОР. Сейчас разрабатывается порядок ее осуществления. Решено не менее 30 процентов объема средств, направляемых на социально ориентированные мероприятия, вкладывать в жилищное строительство. А построенные квартиры распределять по трем направлениям: первое - предоставление в коммерческий наем с правом выкупа по мере выплат. Второе - предоставление в собственность по сниженным по отношению к рыночным ценам. Тут предусматриваются свои подпункты - рассрочка, определенные льготы в случае, например, работающих на заводе династий и так далее. Третье - предоставление жилья особо ценным специалистам за счет предприятия в качестве служебного, с условиями отработки определенного стажа, выполнения контрактных обязательств. Эти детали разрабатываются, создается специальная жилищная комиссия для реализации этой политики, она должна будет определять нуждающихся, помогать людям собрать документы.

Когда начнется жилищное строительство и какие масштабы предусмотрены?

Валерий Горбунов: Оно уже началось в микрорайоне А.Космодемьянского, сейчас оформляется контракт на покупку земельного участка, на котором планируем построить 42 тысячи квадратных метров разноэтажного жилья, с закрытой инфраструктурой - детские учреждения, парковки, торговые сети, общественное питание. Концепция проекта разрабатывается, изучаем подобный опыт в стране, чтобы привязать его к нашим реалиям. Рассчитываем в течение трех лет подойти к выдаче ключей.

А в какой стадии другая ваша большая общественная стройка - физкультурно-оздоровительный комплекс "АВТОТОР Арена" в микрорайоне А.?Космодемьянского?

Валерий Горбунов: Основные строительные работы закончены, идут внутренняя отделка и работы по системам. ФОК планировалось сдать в декабре, но нас задержала ошибка в проекте по системе дымоудаления, всю ее пришлось перепроектировать и монтировать в уже завершенный корпус. Сейчас идет подготовка документации к сдаче объекта государственной комиссии. Футбольный стадион готов полностью, ФИФА его уже сертифицировала. АВТОТОР вложил в ФОК около двух миллиардов рублей собственных средств. И мы рассчитываем, что этот универсальный многофункциональный комплекс с бассейном, многочисленными залами, открытыми спортплощадками и дорожками станет местом притяжения не только для работников холдинга, но и для множества жителей Калининграда.

Кстати

6 декабря в Калининграде состоялось торжественное собрание по случаю 25-летия компании АВТОТОР. Среди 1200 участников мероприятия, помимо сотрудников многотысячного коллектива автоконцерна, были руководители органов госвласти и местного самоуправления области, деятели науки, культуры, социальной сферы, образования, спорта, представители многочисленных подшефных организаций, бизнес-сообщества. В поздравительном адресе коллективу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил высокий темп роста компании по всем показателям, значительный вклад АВТОТОР в повышение конкурентоспособности российской автомобильной промышленности и особую роль благотворительной и просветительской деятельности компании.

В своем поздравлении коллективу АВТОТОР губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что компания занимает важное место в экономике региона. На долю АВТОТОР приходится свыше 50 процентов объема всей товарной продукции, выпускаемой в области, 70 процентов объема загрузки портовых мощностей и свыше 50 процентов вагонооборота железной дороги.

Партнеры АВТОТОР поблагодарили коллектив компании за многолетнее успешное сотрудничество. Так, вице-президент BMW AG Гюнтер Нидернхубер отметил, что производимые на калининградском заводе автомобили BMW сегодня составляют около двух третьих общего объема продаж баварского концерна в России. "Учитывая комплексные требования российской автомобильной политики, а также крайне конкурентный рынок и постоянно меняющиеся рамочные условия глобальной торговой политики, планы и договоренности по удержанию и стабильному продолжению сотрудничества в будущем не всегда легко реализовывать. Но, несмотря на это, на сегодняшний день я более чем уверен в том, что у нас вместе получится идентифицировать и внедрить необходимые правильные решения", - заявил он.

Про главное

Валерий Горбунов: В соответствии со СПИК, мы должны за 10 лет поставить на производство со сваркой и окраской не менее 10 новых моделей. АВТОТОР в этом смысле вообще уникален: такого завода нигде в мире нет, чтобы одновременно выпускалось три-четыре бренда, в общей сложности от 33 до 40 моделей сразу. Именно эта миссия и идеология были заложены изначально, основатель АВТОТОР Владимир Щербаков так запроектировал: структура эта может выживать только в том случае, если имеет массу маневра - это многомодельность, многобрендовость и наличие как премиум-класса, так и бюджетного автомобиля. Сегодня, по прошествии 25 лет, когда предприятие пережило серьезные падения и подъемы, стало очевидно: такие многогранные возможности устойчивости у него только потому, что хорошие "гены" и правильная идея легли в основу.

Цифра

2 миллиона автомобилей выпустил АВТОТОР за время своего существования.