В Северной столице для обследования крыш будут применять беспилотные летательные аппараты. Один квадрокоптер в распоряжении Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) правительства Санкт-Петербурга уже есть, в начале 2020 года закупят второй.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела контроля фасадов нежилых зданий ГАТИ Алексей Данилов, цель внедрения новой технологии - увеличить охват и уменьшить трудозатраты.

- Инспекция напрямую занимается вопросами содержания кровель, фасадов зданий, а с высоты можно получить более расширенную информацию, - поясняет он, - ведь с высоты 50-100 метров можно осмотреть сразу более обширный участок территории.

К внедрению осмотров с воздуха стали готовиться заранее. Сначала в январе 2019 года приобрели беспилотник, затем получили разрешение на полеты. В Санкт-Петербурге их выдачей занимается комитет по транспорту, срок рассмотрения пакета необходимых документов - не более 30 дней. Затем занялись подготовкой собственных пилотов.

- Чтобы управлять квадрокоптером, нужен определенный навык, - продолжает Данилов, - поэтому мы отправили своих сотрудников на специальные курсы. Сейчас четыре наших инспектора имеют действующие разрешения на осуществление полетов над Санкт-Петербургом. Пока этого достаточно, но если наш парк летательных аппаратов будет расти, то мы подготовим новых пилотов.

Первый квадрокоптер, приобретенный ГАТИ, весит всего 430 граммов и стоит около 50 тысяч рублей

Первый квадрокоптер, приобретенный ГАТИ, весит всего 430 граммов и стоит около 50 тысяч рублей. Он может осуществлять видеосъемку в режиме 4К, то есть сверхвысокой четкости. Специалисты прямо на рабочем месте смогут разглядеть, где кровли проржавели, где отсутствуют или повреждены конструктивные элементы. Если опустить квадрокоптер чуть ниже, то удастся в подробностях рассмотреть свесы карнизов, водосточных воронок, состояние штукатурного слоя. Можно также приблизить проблемный участок, рассмотреть его во всех подробностях. А потом на место отправятся инспекторы, которые составят соответствующий акт.

Облеты петербургских кровель планируется начать в январе. Кроме того, в первом квартале 2020 года будет проведен конкурс на приобретение для нужд ГАТИ второго квадрокоптера. Использовать квадрокоптер можно при температуре не ниже пяти градусов мороза. Обследовать в первую очередь начнут скорее всего кварталы исторического центра Санкт-Петербурга.

- Материалы видеосъемки планируется использовать для составления административных дел, - уточняет Алексей Данилов.