Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве

В Северной столице задержана депутат парламента Ленинградской области Елена Маханек. Депутата подозревают в мошенничестве, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Операция по задержанию Маханек проводилась сотрудникам СК совместно со специалистами регионального УФСБ. В ближайшее время депутату изберут меру пресечения.

Елена Маханек проходит подозреваемой по делу о прокладке газа в Вологодской области. По версии следствия, руководители трех компаний (Маханек возглавляет одну из них) заключили договор о прокладке газа и заверили, что все оборудование будет своевременно установлено.

Далее руководители компаний нашли подрядные организации, которым пообещали своевременно заплатить за работы.

Всего на прокладку газовых труб три фирмы получили 70 миллионов рублей. Впоследствии выяснилось, что одна подрядная организация обанкротилась, вторая могла бы выполнить работы, но так как не получила денег, то ничего и не сделала. Между тем компании регулярно предоставляли заказчикам акты о том, что работы ведутся и получила оплату.

Руководители еще двух фирм, которые участвовали в схеме, сейчас привлечены к делу в качестве подозреваемых и находятся под подпиской о невыезде.