Новости

СК начал проверку кстовского предприятия, где отравились рабочие 15:56
В Мурманске создадут территорию опережающего развития 15:47
Киев объявил о новых санкциях против сотрудничающих с РФ компаний 15:44
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве 15:39
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Севастьянова 15:35
BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС 15:30
Киевская полиция применила газ против демонстрантов под Радой 15:25
Основы госполитики в Арктике президенту представят до конца года 15:24
В Ленобласти задержали владельца дома с арсеналом оружия 15:18
Почему расформировали молодежную хоккейную команду Беларуси 15:16
Русская гуманитарная миссия продолжает укреплять позиции России на Балканах 15:16
На Вологодчине пьяный отец потерял на улице полуторагодовалую дочь 15:15
В каких городах России дешевле всего арендовать жилье посуточно 15:13
Аферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой два миллиона 15:10
"Русский Прадо": появилась новая информация 15:05
Выявлен зарубежный сайт с данными россиян и жителей Казахстана 15:03
Появились первые кадры "Железной коры" с Камбербэтчем в роли шпиона 15:00
Кабмин разработает отдельную программу для обеспечения жильем детей-сирот 14:59
В Сингапуре суд решил конфисковать попавшее под санкции российское судно 14:59
В Саратове придумали браслеты, которые контролируют перемещение людей 14:58
В Австрии на Рождество отменили плату за проезд на автобанах 14:56
В Турции в гробнице найдены древние ассирийские тексты 14:55
Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной 14:53
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом 14:52
Мошенники начали продавать в Сети фальшивые билеты в парк "Остров мечты" 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве

Текст: Вера Черенева

В Северной столице задержана депутат парламента Ленинградской области Елена Маханек. Депутата подозревают в мошенничестве, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Фото: iStock
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве

Операция по задержанию Маханек проводилась сотрудникам СК совместно со специалистами регионального УФСБ. В ближайшее время депутату изберут меру пресечения.

Елена Маханек проходит подозреваемой по делу о прокладке газа в Вологодской области. По версии следствия, руководители трех компаний (Маханек возглавляет одну из них) заключили договор о прокладке газа и заверили, что все оборудование будет своевременно установлено.

Далее руководители компаний нашли подрядные организации, которым пообещали своевременно заплатить за работы.

Всего на прокладку газовых труб три фирмы получили 70 миллионов рублей. Впоследствии выяснилось, что одна подрядная организация обанкротилась, вторая могла бы выполнить работы, но так как не получила денег, то ничего и не сделала. Между тем компании регулярно предоставляли заказчикам акты о том, что работы ведутся и получила оплату.

Руководители еще двух фирм, которые участвовали в схеме, сейчас привлечены к делу в качестве подозреваемых и находятся под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной
Шеф Пентагона обсудит с Турцией угрозы закрытия авиабазы Инджирлик