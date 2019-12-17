Грамотная благотворительность делает бизнес успешным

Как вовлечь бизнес в решение социальных проблем территорий и оказание "правильной" системной помощи? Федеральные и региональные эксперты, представители правительства Архангельской области, предпринимательского сообщества, НКО высказали свои предложения за круглым столом "Социальная деятельность как часть стратегии развития бизнеса", прошедшим в архангельском пресс-центре "Российской газеты". Его организовали Архангельский центр социальных технологий "Гарант" и "РГ".

Как показал экспертный опрос предпринимателей Поморья, почти все они занимаются благотворительностью, но 90 процентов не имеют корпоративной стратегии в этой области. Между тем социальная деятельность должна стать частью стратегии развития бизнеса:

- В ходе нашего исследования мы выяснили, что большинство бизнесменов региона не видят необходимости в разработке стратегии корпоративной благотворительности, - отмечает директор центра "Гарант" Марина Михайлова. - Ключевыми мотивами при оказании поддержки кому-либо становятся эмоциональный порыв и личная уверенность в том, что надо помогать людям. Но в этом случае можно говорить лишь о частной благотворительности руководителя или владельца бизнеса. Корпоративная благотворительность должна быть неразрывно связана со стратегией развития компании. Однако в основном предприниматели оказывают помощь от случая к случаю и не выражают готовности к инвестициям в решение социальных проблем.

Вместе с тем продуманные благотворительные программы положительно влияют на имидж компании, делают ее более успешной. Исследования показывают: люди охотнее приобретают продукцию производителей, закладывающих в концепцию бизнеса социальный компонент.

- Обычно бывает так: сначала учредитель компании отвечает на конкретные просьбы о помощи, но в итоге их становится слишком много. И тогда появляется необходимость в программе, которая соотносится с деятельностью самой компании, - говорит член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса Елена Чернышкова. - Программа позволяет не только грамотно распределять ресурсы, но и оценивать результат. Отдать деньги и забыть - слишком простой вариант. Благотворительность должна быть профессиональной и эффективной. В России уже сложилось сообщество профессионалов, которые управляют благотворительными программами. Например, в Архангельской области работает центр "Гарант", который использует лучшие практики.

Отдельная тема - участие компании в развитии территории:

- Мало создать рабочие места, необходимо позаботиться о комфортной окружающей среде, - считает министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. - Без этого будет сложно удержать сотрудников на территории даже при достойном заработке, если речь не идет о вахтовом методе работы. Любой бизнес - это прежде всего люди. Если компания создает для них комфортные условия, дела у нее идут гораздо лучше.

Как правило, масштабные и долгосрочные проекты реализует крупный бизнес. В Поморье практически все социальные проекты на территории присутствия поддерживает Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Так, по словам начальника управления организационного развития АЦБК Алексея Гулина, в Новодвинске ежегодно проводится конкурс социальных проектов "4 Д" - "Давайте делать добрые дела": любой новодвинец может предложить полезную для города идею, которая в случае победы будет реализована при финансовой поддержке комбината.

Системно занимается социальными инвестиционными программами группа компаний "УЛК".

- Главный принцип - вкладывать деньги в территорию, и прежде всего в здравоохранение, образование, культуру, - отметил на круглом столе заместитель гендиректора по социальным проектам Сергей Котлов. - Мы реализуем более 80 проектов в социальной сфере. Строим ледовые дворцы, школы, детские сады, больницы, дворцы культуры, жилые дома. Причем нашими спортивными и культурными объектами могут бесплатно пользоваться все местные жители.

Чтобы таких примеров становилось больше, надо рассказывать бизнесу о разных форматах социальной деятельности, считают эксперты. Необходимы также благотворительные программы, которые будут аккумулировать ресурсы различных компаний.

- Надо понимать, что благотворительность - это не только разовая помощь больному ребенку. Она должна быть частью самого бизнеса. Разумеется, первым делом обеспечиваются социальные гарантии своим работникам. Но потом необходимо грамотно распорядиться теми суммами, которые компания может потратить на благотворительность. И тут возникают вопросы: кому и как помогать, администрировать это самим или обратиться к профессионалам? Чем больше бизнесу известно о современных технологиях благотворительности, тем эффективнее будут расходоваться средства, - убеждена Марина Михайлова.

Предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии, будут направлены в правительство и бизнес-структуры Архангельской области.

Опыт

Участниками круглого стола стали представители СМИ: газеты "Бизнес-класс Архангельск", агентства ТАСС. О проекте "Добрый регион" телеканала "Регион 29" рассказала редактор телеканала Светлана Дейнеко, о создании "Доброго ТВ" на АГТРК "Поморье" - шеф-редактор программы "Вести Поморья" Ирина Шадрина. Опытом корпоративной социальной ответственности в СМИ поделилась с коллегами журналист и редактор из Москвы Евгения Корытина.