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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проснуться миллионером

Как нелегальные форекс-дилеры зарабатывают на желающих разбогатеть
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 284(8042)
В Петербурге обнаружены семь нелегальных форекс-дилеров. Северо-Западное ГУ Банка России передало материалы по ним в правоохранительные органы. Эти компании принимают от граждан деньги для игры на бирже и продают дорогие обучающие курсы, при этом их клиенты не зарабатывают, а лишь теряют вложенные деньги.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По всей стране сейчас работают только четыре легальных форекс-дилера. Остальные компании лицензии ЦБ не имеют, и у них по закону нет права вести подобную деятельность. Но это обстоятельство не останавливает нелегалов. Поймать их за руку крайне сложно, ведь большинство таких фирм зарегистрированы за пределами России, а деньги сразу выводятся на иностранные счета.

Фото: Pixabay
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Схема, по которой действуют нелегальные форекс-дилеры, сформировалась еще лет десять назад. Компании, как правило, ищут клиентов через социальные сети. Целевая аудитория - амбициозные граждане без особых экономических познаний. Людям предлагают стать игроками на бирже и зарабатывать миллионы. Когда человек приходит в офис, ему сообщают, что просто так зарегистрироваться в Форексе нельзя, необходимо пройти обучение. Клиент его оплачивает, иногда получает сертификат. Но самое главное, ему дают ключ для входа в систему. Начинается игра.

Правда, как говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Алина Газалова, практика такова, что зачастую человеку включают не саму программу, а ее симуляцию. Она управляется третьим лицом либо просто клиенту показывают на мониторе "кино". Начинающий игрок нажимает на кнопки и в конце сеанса выясняется, что он здорово разбогател, так как "успел" купить нужные акции или валюты.

Успех подбадривает клиента, он вносит крупную сумму, а дальше симуляция идет в другую сторону - счет человека обнуляется.

Успех подбадривает клиента, он вносит крупную сумму, а потом его счет обнуляется

Консультанты нелегального дилера подбадривают клиента, мол, биржа - дело сложное, но можно попробовать еще раз. По такой схеме люди спускают сотни тысяч рублей, выиграть у этой системы невозможно.

Другая популярная схема, когда клиент понимает, что он не разбирается в финансовом рынке, но на бирже играть очень хочется. Гражданин не находит ничего лучшего, как передать свой пароль консультанту нелегального форекс-дилера. Здесь не нужно никаких симуляций, счет клиента просто обнуляется, а консультант очень извиняется и признается: ему, несмотря на то что он профессионал, тоже иногда не везет.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Вкладчикам банков предлагают инвестировать в фондовый рынок

Куда уходят проигранные деньги - вопрос из разряда риторических. Так как средства изначально кладутся на зарубежные счета, то отследить их движение правоохранительные органы не могут. Суды также оказываются бессильны.

Показательно решение Кировского райсуда Петербурга, рассмотревшего в январе этого года дело в отношении одного из таких форекс-дилеров. Женщина открыла счет в одном из латвийских банков, положила через него 10 тысяч долларов на сервис дилера, отдала пароль консультанту компании, который должен был инвестировать ее деньги. Но вместо прибыли петербурженка получила нули на счете. Дама писала письма, звонила, а потом подала в суд на консультанта.

Суд в иске отказал, мотивировав это тем, что требования граждан, связанные с организацией игр или пари, не подлежат судебной защите. "Заключая сделки на валютном рынке, стороны принимают на себя риски неблагоприятного для той или другой стороны изменения валютного курса", - говорится в судебном решении.

Юрист Дмитрий Константинов говорит, что шансы вернуть деньги равны нулю, правда, существует теоретическая возможность привлечь к ответственности самих форекс-дилеров, если они зарегистрированы в России. Но таковых немного.

Когда в офисы нелегальных форекс-дилеров приходят сотрудники правоохранительных органов, работники компаний показывают иностранную регистрацию где-нибудь на Кипре или на Каймановых островах. На вопрос, а что же они делают в Петербурге, сотрудники как один отвечают, что игра на бирже здесь не осуществляется, а клиентам оказывают исключительно информационные услуги. Это не запрещено.

Многие нелегальные форекс-дилеры действуют только в интернете. За последние два года выявлено более 300 сайтов нелегальных трейдеров. Ресурсы были заблокированы Роскомнадзором. Но на их месте открываются все новые порталы. Люди продолжают нести свои деньги в форекс-структуры в надежде, что однажды они проснутся богачами.

Мнение

Владимир Трегубов, кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики РАНХ и ГС при Президенте РФ:

- В России с начала 1990-х действует большое количество разных контор, предлагающих услуги брокера на рынке Форекс. С недавнего времени Банк России обязал их получать лицензию на осуществление подобной деятельности, однако таких единицы. Отметим, что работа на данном рынке высокопрофессиональная и высокорисковая. Не имея специальных знаний и многолетнего опыта, человек в 99 процентах случаев из 100 гарантированно потеряет свои деньги. Отсудить потерянные деньги как в случае легальных, так и в случае нелегальных брокеров невозможно. На беде обманутых горе-трейдеров пытаются заработать вороватые юристы, предлагающие вернуть потерянные средства. При встрече они утверждают, что у них были случаи возврата денег от "черных" брокеров, показывают бумаги, якобы подтверждающие выигранные процессы. Сначала они просят небольшие суммы по сравнению с потерянными средствами, потом, как у Остапа Бендера, счет за услуги резко возрастает, но результат равен нулю. Используя процедуру charge-back, иногда удается вернуть списанные с карты покупателя деньги за некачественный товар. Но банки отказываются списывать средства со счета продавца, если речь идет о брокерских услугах, так как доказать факт мошенничества практически невозможно.

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