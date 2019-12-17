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17.12.2019 16:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не успели до зимы

Как повысить эффективность масштабного проекта по благоустройству городов
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 284(8042)
Распределение бюджетных денег в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" не должно зависеть от населенности муниципалитетов. А сроки проведения проектных конкурсов следует перенести с мая на февраль - это позволит не затягивать сдачу объектов. С такими инициативами намерена выступить Архангельская область, однако они актуальны и для других регионов Северо-Запада.

Федеральный проект, о котором идет речь, призван сделать более комфортными российские дворы и общественные пространства. Он стартовал в 2017 году, а в 2019-м стал частью нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная задача, которая ежегодно стоит перед местными властями и подрядчиками, - успеть завершить ремонты до наступления холодов. Но не все регионы с этой задачей справились.

Фото: Vladimir Andrianow/wikipedia.org
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В Псковской области в текущем году подрядчики должны были привести в порядок 58 общественных территорий и 21 двор. Ряд муниципалитетов, как стало известно на недавнем заседании региональной администрации, поздно заключил контракты. А подрядчики не всегда соблюдали сроки, прописанные в этих документах.

К объектам, которые строители уже сдали местным властям, нашлось немало претензий у общественников. В нескольких дворах Пскова возле детских площадок эксперты Общероссийского народного фронта обнаружили строительный мусор и арматуру, торчащую из земли. При этом бордюры были установлены ниже уровня газона, из-за чего грязь и вода стекали прямо на дорожки.

Есть в регионе сложности и с Всероссийским конкурсом лучших проектов создания комфортной городской среды. Его победители, малые города и исторические поселения, получают федеральные гранты. В прошлом году единственным псковским призером стал районный центр Опочка. Федеральный бюджет выделил 50 миллионов рублей на благоустройство городского вала - высокого мыса над излучиной реки Великой, являющегося основанием городского поселения. Работы должны были завершиться 29 ноября 2019 года. Но к началу декабря уровень технической готовности объекта не превысил 60 процентов.

В Архангельской области муниципалитеты, не освоившие часть "дворовых денег", вернули их в областной бюджет. Речь идет об Архангельске, Северодвинске, Плесецком районе. На конкурсной основе средства перераспределили между районами, которые уже выполнили все запланированные на 2019 год работы. Это позволило региону не допустить неэффективного освоения финансовых ресурсов.

С учетом средств, сэкономленных благодаря конкурсным процедурам, высвободилось 7,4 миллиона рублей. Их получили Вилегодский, Вельский, Коношский, Лешуконский, Няндомский, Приморский и Шенкурский районы. По информации глав муниципалитетов - лидеров федерального проекта, деньги пойдут на покупку систем энергосберегающего освещения общественных территорий, детского игрового оборудования, новогодней продукции, а также строительных материалов для благоустройства объектов, включенных в план 2020 года.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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- Уходящий 2019 год показал, что не все муниципальные образования смогли освоить выделенное финансирование по программе в полном объеме, - отметил глава региона Игорь Орлов. - Предлагаю выступить с инициативой по изменению принципа распределения средств: не пропорционально численности населения, как это происходит сейчас, а в зависимости от готовности муниципалитета к их эффективному освоению.

В Калининградской области деньги, сэкономленные во время торгов, позволили дополнительно благоустроить шесть дворов и семь общественных территорий. Проектно-сметная документация (ПСД) на эти объекты в муниципалитетах уже имелась, поскольку регион рекомендовал местным властям, выполняя подготовительную бумажную работу, закладывать 30-процентный запас прочности.

- Если муниципалитет рассчитывает в следующем году на один миллион рублей, документы он готовит на 1,3 миллиона, - пояснил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - При этом над ПСД мы работаем заранее - документация на 2020 год должна быть выполнена до конца текущего года и с запасом на дополнительные объекты сверх установленных планов.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Каждый из 36 индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. К 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676. А среднее значение самого индекса - составлять не менее 212 баллов. Это та задача, которую мы должны совместно с регионами решить в ближайшие пять лет.

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