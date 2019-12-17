ЛОЭСК утвердила инвестпрограмму на 2020-2024 годы

Энергетическая система Ленинградской области сейчас прирастает в основном за счет нового жилищного строительства. В организацию бесперебойного электроснабжения новых потребителей "Ленинградская областная электросетевая компания" (ЛОЭСК) ежегодно вкладывает более трех миллиардов рублей. Об основных направлениях инвестиционного развития и о том, почему заказчиков необходимо обязать обосновывать запрашиваемые у энергетиков мощности, корреспонденту "РГ" рассказала заместитель генерального директора ЛОЭСК по капитальному строительству Алия Фистюлева.

Алия Тахировна, в этом году ЛОЭСК исполняется 15 лет. С какими результатами компания подошла к своему юбилею?

Алия Фистюлева: Совершен огромный рывок в развитии. Наша компания была в свое время образована на базе пятнадцати муниципальных унитарных предприятий электрических сетей в городах Ленинградской области, все сети находились в аренде - сейчас ЛОЭСК обслуживает все крупные города региона. Инвестиционная программа компании за 15 лет увеличилась с 60 миллионов до трех миллиардов рублей в год.

ЛОЭСК работает в большинстве районов массовой застройки, которые граничат с Санкт-Петербургом. Уже построено несколько новых источников 110 киловольт, в том числе два - во Всеволожском районе. К строительству еще одного, в Буграх, мы приступили в этом году, оборудование уже закуплено, и в следующем году подстанция будет введена в строй.

Получается, ваше хозяйство прирастает в первую очередь за счет объемов жилищного строительства?

Алия Фистюлева: Да. Хотя промышленные проекты тоже есть. В прошлом году мы присоединили к электросетям завод по производству сжиженного газа, а также построили подстанцию для данного завода и для города Высоцка.

Ленинградская область все делает для улучшения инвестиционного климата, для привлечения инвестиций. Мы ждем новых инвесторов, и компания ЛОЭСК готова обеспечивать их качественной электрической энергией. Потенциал для развития даст в следующем году, например, недавно открытая для движения трасса М-11 Москва - Петербург.

Не так давно вы говорили о необходимости создания Геоинформационной системы (ГИС) инженерных сетей Ленинградской области. Как продвигается эта работа?

Алия Фистюлева: Абсолютно все согласны с необходимостью создания такой системы, но задача очень амбициозная и очень большая даже с точки зрения размера Ленинградской области. К примеру, площадь Санкт-Петербурга в 58 раз меньше площади Ленинградской области. В Петербурге ГИС создавали в течение многих лет, и отдел подземных сооружений КГА Санкт -Петербурга аккумулирует всю информацию об объектах в единой системе.

Мы пришли к выводу, что пилотный проект лучше всего начинать с двух городов, которые вошли в региональную программу "Умный город", - это Гатчина и Сосновый Бор. Однако для этого нужно, чтобы все участники проекта и все профильные ведомства определились со своими пожеланиями и возможностями дать информацию, которую затем надо будет интегрировать в проект. Надеюсь, что в будущем году работа начнется, но думаю, что создать систему, которая будет правильно функционировать, предоставляя весь объем данных по всей Ленинградской области, - задача даже не одной пятилетки.

Насколько вообще вы удовлетворены сотрудничеством с представителями исполнительной и муниципальной властей региона?

Алия Фистюлева: На разных уровнях власти свои задачи. Органы местного самоуправления первого и второго уровней должны в первую очередь грамотно организовывать территориальное планирование, сопоставляя его с планами развития бизнеса, жилищного строительства и инфраструктурных компаний, вовремя резервируя коридоры для сетей и обеспечивая режим наибольшего благоприятствования. Необходимо работать на опережение и, понимая планы бизнеса, готовить площадки и предлагать то, что бизнесом востребовано. Власть на местах - это ядро, вокруг которого все собирается.

Современная цифровая подстанция 110/10 кВ "Слобода" - один из опорных источников питания в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти. Фото: Андрей Макаревич

Что касается органов исполнительной власти, то это уже развитие региона в целом плюс синхронизация инвестпрограмм всех участников рынка и тарифное регулирование.

Некоторое время назад в Госдуму был внесен законопроект о введении для пользователей платы за резервирование мощностей. Как вы его оцениваете?

Алия Фистюлева: На сегодняшний момент загрузка объектов электросетевого хозяйства, от которых выполнено присоединение, не выходит на мощность, указанную в актах технологического присоединения, ни через год, ни даже через три. Законопроект пока не принят. Но нужно понимать, что данная инициатива главным образом направлена на оптимизацию загрузки электросетевых объектов. Если бизнес будет понимать, что в дальнейшем за мощность придется платить, он будет думать о том, сколько же ему необходимо в действительности.

Я считаю, необходимо к заявкам на технологическое присоединение выполнять расчет нагрузки. Сейчас сетевая компания не имеет права потребовать такие расчеты - сколько заявитель хочет, столько мы обязаны предоставить.

В преддверии Нового года принято делиться планами на будущее. Расскажите, что запланировала ЛОЭСК в 2020 году.

Алия Фистюлева: В этом году мы утвердили инвестиционную программу ЛОЭСК на 2020-2024 годы. Около половины всей программы - технологическое присоединение заявителей; расходы на реконструкцию сетей составят около 25 процентов; остальное - инвестиции в объекты нового строительства. Есть также расходы на установку узлов учета - то, что сетевые компании теперь обязаны делать. Ежегодный объем инвестиций составит порядка трех миллиардов рублей.