Многодетные семьи Заполярья получат деньги на жилье

Многодетные семьи Мурманской области, имеющие право на земельные участки под строительство коттеджей, смогут получить вместо земли деньги.

Семьи, желающие построить собственный дом, получили "право на землю" в 2012 году. Затем, спустя три года, законодатель ввел дополнительный критерий: многодетная семья, претендующая за земельный участок, должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Многие северяне восприняли это как несправедливость: было немало примеров, когда семьи просто не успели подать заявление и попасть в очередь до вступления в силу поправок в закон, а с 2015 года потеряли право это сделать, хотя имеющееся жилье превышало установленный критерий всего на несколько квадратных метров.

С тех пор в Заполярье были поставлены на учет 2700 многодетных семей, из которых получили земельные участки менее полутора тысяч претендентов. При этом 1200 семей до сих пор стоят в очереди, а строительство начали только 43 семьи, сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев. Подавляющему большинству многодетных семей стройка не по карману, поскольку выделенные под строительство участки не имеют никаких инженерных коммуникаций. Подготовка таких площадок под застройку вместе с проведением коммуникаций обходится в сумму, сопоставимую со строительством самого дома.

Областные власти предложили им альтернативу в виде выплаты 340 тысяч рублей, рассчитав ее исходя из средней кадастровой стоимости выделяемых участков. Эти деньги семьи смогут потратить на строительство жилья, первый взнос или погашение ипотечных кредитов, покупку квартиры на вторичном рынке. Законопроект об этом в ближайшее время будет направлен в областную Думу. Одна из ключевых задач - не просто выплатить семьям деньги, а сформировать предложение на рынке, подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Необходимо сделать так, чтобы многодетные семьи сразу могли определиться с вариантами приобретения жилого помещения.

Настоящие и потенциальные землевладельцы одобрили такое решение властей. ?Правда, очень обидно тем, кто не успел вступить в очередь на участки до 2015 года. Они не получат права на выплату, хотя материальное положение многих семей мало отличается от положения тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий. По словам Мякишева, рассматривается вариант поддержки семей, которые получили участки, но поняли, что строительство домов им не под силу. Предполагается дать им возможность сдать участки в обмен на выплату. Что касается тех семей, кто не успел встать в очередь до 2015 года, областное правительство намерено найти возможность помочь и им.