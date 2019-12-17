Законопроект о регулировании деятельности такси готовится ко второму чтению. Этот документ, внесенный в Госдуму РФ в прошлом году, получил неоднозначные оценки экспертов. С одной стороны, есть опасения, что слишком жесткие правила игры приведут к уходу с рынка крупных и мелких игроков, к удорожанию перевозок. С другой стороны, нет сомнений, что в приоритете должна оставаться безопасность пассажиров, которой нередко пренебрегают теневые предприниматели. Готовы ли регионы СЗФО работать по новым правилам, как местные власти противостоят нелегалам в текущих законодательных реалиях, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Пассажиры никогда не знают, какой сервис предложит им тот или иной таксист. Фото: Сергей Николаев/РГ

Рынок изменился, правила - нет

Старый федеральный закон, призванный урегулировать работу таксомоторных компаний, вступил в силу в сентябре 2011 года. Он обязал таксистов получать специальные разрешения в органах исполнительной власти регионов. А также ввел ответственность за отсутствие техосмотра автомобиля, чека у пассажира, а также предрейсового медосмотра у водителя.

Однако искоренить теневой рынок реформа не смогла. Наоборот, "бомбилы" даже получили некоторые преимущества перед легальными перевозчиками. Штрафы для первых сейчас не превышают пяти тысяч рублей, для вторых колеблются в районе 30-50 тысяч рублей.

С тех пор прошло более восьми лет. Рынок изменился, но правила игры - нет.

- Сама отрасль уже фактически функционирует в реалиях цифровой экономики - 95 процентов пользователей заказывают такси через агрегаторы, - делится информацией председатель общественного совета международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ), член совета Общественной палаты РФ Елена Сутормина. - По экспертным данным, за сутки в России выполняется 27 миллионов таких заказов. Наличие серых схем приводит к тому, что к агрегаторам подключаются водители автомобилей, не имеющие разрешения и не прошедшие технического осмотра. К сожалению, эти факторы привели к существенному росту количества ДТП с участием такси.

На днях Общественный совет при Минтрансе России поддержал новый законопроект о такси. Если он вступит в силу, агрегаторам, сетевым диспетчерам, колл-центрам и другим подобным службам запретят передавать заказы нелегалам. За нарушение этого требования предусмотрены солидные штрафы.

- Кроме того, посредники должны вместе с водителями нести ответственность за отсутствие медосмотров, техосмотров, необходимых страховок, - комментирует ситуацию руководитель рабочей группы по дорожной инфраструктуре и автомобильному транспорту Общественного совета при Минтрансе России, депутат Калининградской областной думы Леонид Степанюк. - В том числе за отсутствие страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами - оно также станет обязательным. Эти моменты, которые я считаю ключевыми, уже учтены в законопроекте. Но документу требуется серьезная доработка, в том числе с учетом замечаний Общественного совета. Так, необходимо исключить возможность передачи автомобиля, на который оформлено разрешение, в аренду другим лицам. Сейчас по такой схеме за рулем такси может оказаться водитель, не имеющий необходимого трехлетнего стажа.

Лево руля

Аналитический центр при правительстве РФ рассчитал, какую долю рынка такси формировали в прошлом году нелегалы. Эксперты исходили из разницы между общим числом перевозок и количеством рейсов, которые могут совершить в регионах лицензированные автомобили при их фактической интенсивности работы.

В целом по стране доля нелегальных поездок составила 16 процентов. В Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Республике Коми парк легальных такси способен был полностью закрыть потребности местных жителей. В Карелии и Калининградской области нелегалам досталось как минимум 10 процентов всех перевозок, в Санкт-Петербурге - минимум 25 процентов, в Архангельской и Вологодской областях - минимум 50 процентов.

Власти Архангельской области совместно с ГИБДД регулярно проводят специальные рейды, направленные на легализацию таксомоторного рынка. С начала 2019 года в ходе таких мероприятий специалисты выявили более 100 нарушений. При этом наибольший процент таксистов-нелегалов, по словам министра транспорта региона Вадима Кривова, работает в небольших городах - там, где есть сложности с организацией проверок.

Глава региона Игорь Орлов предложил использовать механизм общественного контроля для повышения качества услуг такси. Еще одной важной мерой станет создание специализированных стоянок для легальных перевозчиков.

Посредники должны вместе с водителями нести ответственность за отсутствие медосмотров, техосмотров, страховок

- Сейчас пассажир, выйдя из аэропорта, вокзала, порой не может найти заказанное им такси или просто подойти к официальному перевозчику, так как все стоянки, как правило, заняты нелегалами, - отмечает Вадим Кривов. - Установка знаков "Место стоянки легковых такси" позволит контролировать нахождение в указанных точках только автомобилей, полностью соответствующих правилам перевозок, что улучшит качество и безопасность предоставляемых услуг.

Кроме того, в 2017 году в регионе впервые применили такую меру борьбы с нелегальными перевозчиками, как изъятие орудия правонарушения (то есть автомобиля). Отправлять машины на штрафстоянки на один-два месяца до решения суда позволяет КоАП РФ. И зачастую эта санкция оказывается более действенной, чем штраф в пять тысяч рублей. По пути ареста автомобилей пошли и другие субъекты СЗФО.?Так, на Вологодчине за первые шесть месяцев 2019-го у водителей такси, работающих незаконно, забрали более ста машин.

"Шашечки" оцифруют

Новый законопроект упростит работу региональных властей, направленную на легализацию рынка такси. Однако эксперты предупреждают: если правила игры ужесточатся чрезмерно, "бомбил" может стать еще больше.

Норма, спровоцировавшая множество споров, связана с обязательной установкой тахографов - для контроля режима труда и отдыха водителей. Стоимость устройств варьируется в районе 30-60 тысяч рублей, их обслуживание также требует затрат.

При этом, как полагает Елена Сутормина, обеспечить качество и безопасность таксомоторных перевозок с учетом масштаба рынка, почти полностью перешедшего в цифровой формат, аналоговыми методами невозможно. Альтернативой могут стать цифровые профили автомобилей и водителей такси. Их модели разработали Общественный институт развития такси МЕФТ, АО "Электронный паспорт" и ГК "Ростех".

Идентификация в цифровой системе осуществляется с помощью изображения лица, записи голоса, отпечатков пальцев, ладоней и других биометрических показателей. То есть водителю не удастся передать машину знакомому, не имеющему права перевозить пассажиров. Кроме того, благодаря цифровым профилям таксисты не смогут трудиться сутками напролет. В перспективе система способна интегрироваться с неограниченным кругом дополнительных сервисов - страховых, автомобильных и медицинских.

По словам Леонида Степанюка, если цифровые профили позволят агрегаторам и диспетчерским службам отсеивать нелегалов, контролировать, действительны ли страховки, прошел ли водитель медосмотр, их внедрение будет шагом в правильном направлении.

- Главная цель обсуждаемого законопроекта - повысить безопасность услуг такси, не допустив существенного роста их стоимости. Законодателям следует учесть современные технологии, также работающие на достижение этой цели, - подводит итог Леонид Степанюк.