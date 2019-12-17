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17.12.2019,  
13:50
Текст:  Антон Валагин

Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

В 2020 году тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" подготовят к началу заводских испытаний.

- Корабль выведут из бассейна, достроят у набережной и подготовят к началу испытаний. Это планы 2020 года, - сообщил телеканалу "Звезда" первый заместитель главы "Севмаша" Сергей Воронько.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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ТАРК "Адмирал Нахимов" относится к проекту "Орлан". Однотипный "Петр Великий" - флагман Северного флота и единственный пока корабль этого класса в боевом составе ВМФ РФ. "Нахимов" находится на ремонте и модернизации с 1999 года, ввод его в строй намечен на 2022 год.

Американские СМИ считают, что после завершения модернизации атомный крейсер станет самым опасным кораблем российского флота благодаря новому вооружению, радарам и средствам радиоэлектронной борьбы. Вместо 16 крылатых ракет "Гранит" крейсер воорружат 80 универсальными пусковыми установками для ракет нового поколения: "Калибров",  "Ониксов" и гиперзвуковых "Цирконов". Общее число готовых к пуску противокорабельных ракет на крейсере перевалит за 250. Отвечающая за ПВО зенитная система С-400 с 96 пусковыми ячейками оснащена новейшей дальней ракетой 40Н6E, способной поражать цели на дистанции до 380 километров. Эта ракета предназначена в первую очередь для борьбы с "летающими радарами" E-3 AWACS, которые, в свою очередь, наводят на цели крылатые ракеты и самолеты пятого поколения.

Радиоэлектронное вооружение "Адмирала Нахимова" также полностью обновлено, корабль получил новейшие системы обнаружения и  РЭБ.

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