Ученые из Карелии разработали программу 3D-моделирования месторождений

Ученые Петрозаводского государственного университета разработали программный комплекс для моделирования месторождений декоративно-облицовочного камня. Их программа Opti-Quarry предназначена для создания постоянно корректируемых геолого-математических моделей блочных месторождений на всех стадиях их освоения.

Программа позволяет оконтуривать месторождения блочного камня с заданными параметрами и просчитывать качественные показатели в любом из заданных объемов полезной толщи. За основу берутся топографические, маркшейдерские, геологические, геофизические и технико-экономические данные, сообщает пресс-служба вуза.

Все происходит следующим образом: в программу вводятся данные топографической, маркшейдерской съемки и строится 3D-модель изучаемого участка недр или ранее оконтуренного месторождения.

Как считают специалисты, с помощью программы петрозаводских ученых сформируют базу данных как по месторождению в целом, так и по выделенному участку, где на основании ввода новых полученных данных будет корректироваться информационная модель.