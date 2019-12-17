В Арктике увеличится количество экспортеров газа

В ближайший месяц в Государственную Думу будет представлен проект закона "О господдержке предпринимательства в Арктической зоне", сообщил депутат Владимир Пушкарев. По его словам, законопроект, подготовленный весной, претерпел значительные изменения. В частности, в нем идет речь о расширении числа экспортеров газа, которое сегодня ограничено тремя госкорпорациями - Газпромом, "Новатэком" и "Роснефтью". Данное предложение в замечаниях к законопроекту сделал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Предлагаемые льготы, безусловно, значительно повысят объем экспорта газа, отмечают эксперты. Однако, по их мнению, это может произойти в ущерб потребностям российских потребителей газа. В Арктической зоне сохраняется серьезный дисбаланс в финансировании добычи углеводородов и развития внутреннего комплекса их транспортировки и использования, отмечает Александр Биев, старший научный сотрудник отдела регионального и муниципального управления на севере РФ Института экономических проблем КНЦ РАН.

По его данным, до 2025 года на транспортно-энергетические инвестиционные проекты в Арктической зоне РФ (АЗРФ)предполагается потратить колоссальные средства - более 3,6 триллиона рублей. Но если в строительство промышленных объектов переработки предполагается вложить 45 процентов от этой суммы, то планируемые затраты на строительство и реконструкцию объектов газотранспортных систем, газификацию жилого фонда и промышленных предприятий составляют 10,2 процента, в строительство новых объектов энергоснабжения - 1,1 процента, а в реконструкцию региональных объектов топливно-энергетического комплекса - только 0,1 процента.

Общий портфель целевых инвестпроектов, направленных на развитие газотранспортных систем в АЗРФ, составляет чуть более 367 миллиардов рублей. Доля, приходящаяся в этих расходах на газификацию арктических муниципальных районов и их коммунальных объектов, оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Президент Российского газового общества Павел Завальный напомнил, что сейчас за газификацию отвечают регионы, а в их бюджетах не предусмотрены серьезные траты на эти цели, и нет возможности повысить тариф на газ для населения.

При этом объекты ТЭК арктических регионов сильно изношены. По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, в отдельных муниципалитетах износ котельных и сетей составляет 70-80 процентов.

- Доля социально значимых инвестиций в Арктике остается очень низкой, отмечает Александр Биев, - Можно сделать вывод, что базовые цели реализации арктических "мегапроектов" изначально не были ориентированы на решение вопросов локального и муниципального энергообеспечения.

Однако эксперты делают вывод, что положительные сдвиги в этой сфере все же есть. В качестве примера Александр Биев приводит создание плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", которая будет снабжать теплом и электроэнергией город Певек на Чукотке. Кроме того, по некоторым налоговым льготам для газовиков установлены критерии, согласно которым преференции получат те, кто не только гонит газ на экспорт, но и направляет его часть на внутренний рынок. Согласно законопроекту, предполагается ввести для газодобывающих компаний нулевую ставку налога на добычу газа на шельфе в течение 12 лет, сообщил в ходе международного форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Эта льгота коснется предприятий, которые ведут добычу газа с целью его глубокой переработки и развития российской газохимической отрасли. Также по нулевой ставке в течение 12 лет будут облагаться новые проекты по добыче в восточной части Арктики. Далее, с 13-го по 17-й год добычи, ставка будет постепенно повышаться. Кроме того, предусмотрены налоговые льготы для недобычного сектора. Для любых инвесторов, готовых вложить хотя бы 10 миллионов рублей в течение пяти лет в арктическое производство, предполагается на 10 лет обнулить федеральную часть налога на прибыль и ввести льготную ставку по страховым взносам. Кроме того, арктические регионы получат право снижать ставку региональных налогов до нуля, делая свои территории более привлекательными для инвесторов.

- Безусловно, дисбаланс в финансировании арктических проектов существует, - считает Михаил Григорьев, член рабочих групп "Социально-экономическое развитие", "Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов" и Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. - Однако здесь не все так просто. Губернатор или мэр не могут просто потребовать: "Дайте нам газ!" Для этого необходимо иметь проекты газификации территорий и представление о потребностях региона или муниципалитета в газе. Инвесторы не захотят работать себе в убыток, их нужно убедить. Далеко не во всех арктических регионах эта работа выполнена.

По его словам, ранее Заполярье запрашивало для себя около пяти миллиардов кубометров газа ежегодно. Но тогда говорили о прокладке по территории региона газовой трубы. Сейчас речь идет о газификации региона за счет поставок сжиженного природного газа, для чего требуются иные технологии. Например, чтобы газифицировать Мурманск с помощью сжиженного газа, необходимо решить, где в мурманском порту смогут швартоваться газовозы.