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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поезд "03"

Оптимизация здравоохранения в Коми привела к тому, что женщину с инсультом везли за 86 километров в больницу на полу вагона
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета" Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Жительница поселка Каджером из Республики Коми, у которой случился обширный инсульт, два часа лежала в сидячем поезде на носилках на полу. Так ее транспортировали в центральную районную больницу в Печору. Об этом вопиющем случае рассказала дочь женщины Елизавета Лебедевайтис. Шокирующие фото и крик души она опубликовала на портале "Активный регион".

Маме Елизаветы стало плохо. Вызвали медиков. Сотрудники поставили диагноз - обширный инсульт. Необходима была срочная транспортировка в Печорскую центральную районную больницу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Печора- через реку, дороги нет. Стационар в поселке закрыт. И о первой помощи можно забыть. Второй машины скорой помощи нет, чтобы маму доставить хотя бы до Кожвы. Оставлять поселок без помощи медработников в этот день никак нельзя было. Вызов за вызовом. Выход был один - пригородный поезд Ираель - Печора, - говорит Елизавета.

Но в этом поезде все вагоны сидячие. Пассажиры готовы были предоставить свои места. Но разместить лежачего человека на сиденьях невозможно, они для этого не приспособлены, тем более больного, которому противопоказаны всякого рода движения. И оставался один выход - на полу вагона. Женщину на тонких медицинских носилках положили в проходе, на холодном полу.

- Два часа мама лежала на полу в вагоне, перед самым входом. На такое нельзя было смотреть без слез. Люди, заходящие в вагон, переступали через человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно, - рассказывает расстроенная Елизавета.

Ее маму сопровождала и сотрудница Каджеромской больницы. Она сама очень переживала и перед каждой остановкой сидячего поезда вставала и предупреждала входящих в вагон пассажиров, что везут больную женщину и чтобы все были аккуратными.

Поселок Каджером находится в 86 километрах от районного центра - города Печоры. Этот населенный пункт возник из Кожвинского лесопункта еще в тридцатых годах прошлого столетия. Сегодня, по последней переписи населения, в Каджероме проживают чуть больше 1,8 тысячи человек. Есть и своя больница, школа с интернатом, детсад, библиотека.

Женщину положили на холодный пол вагона в проходе. Люди переступали через нее

"У нас в поселке проживают люди пожилого возраста, много детишек. Случаются разные травмы. И что делать? Неужели люди заслужили такое отношение? Случай с мамой не первый и не последний", - написала жительница Каджерома Елизавета Лебедевайтис.

Корреспонденту "РГ" удалось поговорить с некоторыми жителями поселка. Все они высказывают претензии и по поводу поезда, люди уже давно просили, чтобы в составе вагонов был хотя бы один плацкартный, и медуслуг.

В министерстве здравоохранения и социального развития Республики Коми на крик души жительницы Каджерома отреагировали спокойно, отметив, что там оказывается первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в том числе в дневном стационаре. Работает и круглосуточный стационар на семь коек. Штат полностью укомплектован врачами - один терапевт и один педиатр - и на 90 процентов средним персоналом. Если же у пациентов появятся показания для экстренной медицинской помощи, то их эвакуируют авиати ранспортом , железнодорожным и автомобильным транспортом.

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Глава же Каджеромского сельского поселения Владимир Гапонько своего раздражения не скрывал:

- У нас на шесть поселков одна скорая помощь, - рубит он. - Занимаюсь этой проблемой уже несколько лет, доказываю, что нам необходим и стационар, и медики, и скорая помощь... В ответ: "У нас оптимизация". Когда же она будет разумной?

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