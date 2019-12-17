В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

В Ленинградской области следователи изучают жизнь одной обеспеченной многодетной семьи из деревни Химози Гатчинского района. В ведомстве полагают, что многодетный отец семейства на протяжении многих лет насиловал свою дочь. При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет по Ленинградской области отмечает, что при обыске были обнаружены предметы, представляющие интерес для следствия. Какие конкретно предметы, в СК не конкретизируют.

Зато в ведомстве рассказывают о причинах визита сотрудников правоохранительных органов в коттедж. По версии следствия, многодетный отец семейства на протяжении многих лет насиловал свою дочь. Сейчас девочке 13 лет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет многодетному отцу меру пресечения на период следствия. В СК по Ленобласти не скрывают, что будут настаивать на аресте. Параллельно сотрудники ведомства проверят работу органов опеки Гатчинского района, в частности, будет выясняться, знали ли специалисты, что происходит за воротами коттеджа в деревне Химози.