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17.12.2019 13:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Мариинском театре прошла премьера "Белоснежки"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Музыкальная сказка Эдуарда Колмановского "Белоснежка" родилась из той музыки, которую он написал к спектаклю Льва Устинова и Олега Табакова, поставленному в 1966 году. Потом, дополненная музыкальным материалом, пьеса, уже как детская опера, явилась на сцене театра Наталии Сац.

Лариса Гергиева, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, славится своим умением устраивать сюрпризы, в том числе - для самой юной публики. Ее стремление возрождать к жизни полузабытые оперы давно уже составило необычный и интересный детский репертуар Мариинки. Сегодня он пополнился "Белоснежкой".

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В сущности, довольно простенькая в музыкальном отношении история превратилась благодаря усилиям постановочной группы в красочный, остроумный и очень зрелищный спектакль, в ходе которого зрительный зал то и дело взрывался восторженным "ах!". Режиссер Алла Чепинога и художник Анастасия Шафикова при всем лаконизме декораций на малой сцене сумели насытить эту постановку изобилием выразительного реквизита.

Спектакль идет под сопровождение рояля (концертмейстер Анатолий Кузнецов), но вытащенные на сцену приспособления для шумовых эффектов активно включают детскую фантазию. Помогает этому и Сказочник (Всеволод Нелюбов), который комментирует происходящее, попутно объясняя детям, почему в опере все поют, как звучит театральный гром и где рождается "лесной" шум деревьев.

Настоящей режиссерской находкой стали костюмы гномов, в которых их лица спрятаны в "лубяные" короба, а на руки надеты куклы-маски: из-за этого они действительно выглядят какими-то поистине фантастическими карликами.

Вокалисты Академии молодых оперных певцов с разной степенью успеха справляются со своими задачами. Так, прочувствованная ария Егеря в исполнении Ивана Новоселова стала настоящей кульминацией спектакля: ее психологическая убедительность, накал противоречивых чувств понятны даже самым маленьким зрителям. Хороша пара Королева (Людмила Градова) и Главный исполнитель королевских желаний (Игорь Чикишев). Она очень точно передает амбиции стареющей женщины, не желающей сдавать свои позиции, он - угодливого чиновника для особых поручений, всегда готового переметнуться на сторону сильнейшего повелителя.

Фото: Предоставлено пресс-службой Парижской оперы
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Прелестна юная, живая и непосредственная Альбина Шарафутдинова в роли Белоснежки. Ее полудетская легкость, совпадающая с легкостью в исполнении вокальной партии, очень обаятельны. Очень милым дополнением спектакля стали изящные хоры светлячков, создающие нужную атмосферу.

Видно, что самим постановщикам доставляло большое удовольствие придумывать разнообразные эффекты спектакля. А потому неизбежная в опере условность сполна компенсируется "настоящими" пирожками, которыми Белоснежка угощает гномов, "настоящим" колдовским варевом Королевы, настоящим заточением в "настоящую" клетку возлюбленного Белоснежки.

По традиции, детские спектакли в зале Прокофьева заканчиваются фотографированием зрителей на сцене. Запечатлеть себя среди декораций, в обнимку с любимым персонажем - отдельный и очень приятный сюрприз.

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