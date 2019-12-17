В Мурманске накрыли нелегальный крабовый цех

В Мурманске нашли нелегальный кустарный цех, в котором обрабатывали добытого браконьерами камчатского краба. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

- Обнаружено и изъято 1083 килограмма камчатского краба, - отметили в ведомстве. - Из нелегального цеха крабовая продукция поступала в центральные регионы России. Сумма ущерба, причиненного нелегалами, оставила более 4,8 миллионов рублей.

В пресс-службе погрануправления подчеркнули, что в кустарном крабовом цехе не соблюдались необходимые санитарные нормы.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.