В Мурманске создадут территорию опережающего развития

Для Центра судостроения для создания линий "Арктик СПГ-2" (проект "Новатэк") в Мурманске сделают территорию опережающего развития. Об этом на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики заявил вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев.

Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей. Работы на первом пусковом заканчиваются в 2019 году. Второй пусковой будет завершен в 2020 году.

"Только что мы осмотрели площадку строительства центра крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка". Аналогов проекта нет ни в России, ни в мире. Объем инвестиций в проект - 120 млрд рублей, будет создано 15 тысяч рабочих мест. В проекте высокий уровень локализации. Для Мурманской области это крупнейший проект, который существенно изменит структуру ее экономики. И проект мы, безусловно, будем поддерживать, - сообщил Юрий Трутнев. - Для поддержки проекта будет создана территория опережающего развития. Прошу Министерство совместно с регионом в месячный срок внести в Правительство проект соответствующего постановления".

Ранее правительство уже расширило границы порта Мурманск для реализации проекта.