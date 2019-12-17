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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кофе с инклюзией

В новом кафе работают люди с ментальными нарушениями
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
В северной столице на набережной реки Фонтанки заработало необычное кафе. Официантами и помощниками повара в нем работают люди с ментальными нарушениями. Здесь они овладевают важными навыками - как профессиональными, так и социальными - и получают вполне конкурентную заработную плату.

Как сообщила "РГ" основательница кафе Мария Грекова, сейчас в заведении пять инклюзивных рабочих мест, но в перспективе их будет 12. Также в кафе есть и профессиональные сотрудники - два повара, баристы, администраторы. Они будут делать всю самую сложную работу и обучать своих помощников несложным действиям на кухне или в обеденном зале. В трудовых книжках у сотрудников с особенностями развития написано, что они помощники по залу или по кухне. Оформление официальное. Их рабочий день длится шесть часов в сутки, час стоит 150 рублей. Это вполне рыночные расценки для неквалифицированного персонала, в месяц сотрудники могут заработать примерно 18 тысяч рублей. Невеликие деньги, но вместе с пенсией по инвалидности и городскими льготами получается сумма, на которую вполне можно жить самостоятельно.

"Особенные" сотрудники получают конкурентную зарплату

Деньги на открытие кафе собирали с августа по ноябрь краудфандингом. Всего было собрано 860 тысяч рублей, и эти деньги пошли на ремонт, закупку оборудования и продуктов, арендную плату.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Мария Грекова ранее основала в Петербурге мастерские "Простые вещи". Здесь люди с ментальными особенностями мастерят всякие незамысловатые вещицы, которые потом продают на ярмарках. А зачем открыли кафе? "Да потому что есть живой интерес. Когда участники проекта "Простые вещи" ездили по ярмаркам, то часто ребята раскрывали свои кулинарные зоны, - говорит Мария. - Им нравилось готовить, кормить людей, продавать вкусности на ярмарках". Пока все идет хорошо. В минувшие выходные в кафе был аншлаг. Постоянное меню сформировано - в заведении готовят только веганскую пищу, акцент делают на пирожных и тортах.

Компетентно

Тамара Исаева, доцент кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии МПГУ:

- Это решение проблем, когда инициативу в свои руки берут активные неравнодушные люди. Именно такие начинания мы и находим в практике многих зарубежных стран. Безусловно, поддержка государства здесь необходима. И здесь есть что обсуждать. Такой опыт открытия кафе имеется в Махачкале.

Между тем

Знаменитости с ментальными нарушениями

Пабло Пинеда (синдром Дауна) - окончил обычную школу и получил диплом университета в области психологии.

Карен Гаффни (синдром Дауна) - переплыла Ла-Манш при температуре воды плюс 14 градусов.

Сьюзан Бойл (аутизм) - шотландская певица.

Готфрид Майнд (умственная отсталость) - художник, чьи картины покупал даже король Англии Георг IV.

Киоши Ямашита (глубокая умственная отсталость) - знаменитый художник, которого называли японским Ван Гогом.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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