В новом кафе работают люди с ментальными нарушениями

Как сообщила "РГ" основательница кафе Мария Грекова, сейчас в заведении пять инклюзивных рабочих мест, но в перспективе их будет 12. Также в кафе есть и профессиональные сотрудники - два повара, баристы, администраторы. Они будут делать всю самую сложную работу и обучать своих помощников несложным действиям на кухне или в обеденном зале. В трудовых книжках у сотрудников с особенностями развития написано, что они помощники по залу или по кухне. Оформление официальное. Их рабочий день длится шесть часов в сутки, час стоит 150 рублей. Это вполне рыночные расценки для неквалифицированного персонала, в месяц сотрудники могут заработать примерно 18 тысяч рублей. Невеликие деньги, но вместе с пенсией по инвалидности и городскими льготами получается сумма, на которую вполне можно жить самостоятельно.
Деньги на открытие кафе собирали с августа по ноябрь краудфандингом. Всего было собрано 860 тысяч рублей, и эти деньги пошли на ремонт, закупку оборудования и продуктов, арендную плату.
Мария Грекова ранее основала в Петербурге мастерские "Простые вещи". Здесь люди с ментальными особенностями мастерят всякие незамысловатые вещицы, которые потом продают на ярмарках. А зачем открыли кафе? "Да потому что есть живой интерес. Когда участники проекта "Простые вещи" ездили по ярмаркам, то часто ребята раскрывали свои кулинарные зоны, - говорит Мария. - Им нравилось готовить, кормить людей, продавать вкусности на ярмарках". Пока все идет хорошо. В минувшие выходные в кафе был аншлаг. Постоянное меню сформировано - в заведении готовят только веганскую пищу, акцент делают на пирожных и тортах.
Тамара Исаева, доцент кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии МПГУ:
- Это решение проблем, когда инициативу в свои руки берут активные неравнодушные люди. Именно такие начинания мы и находим в практике многих зарубежных стран. Безусловно, поддержка государства здесь необходима. И здесь есть что обсуждать. Такой опыт открытия кафе имеется в Махачкале.
Знаменитости с ментальными нарушениями
Пабло Пинеда (синдром Дауна) - окончил обычную школу и получил диплом университета в области психологии.
Карен Гаффни (синдром Дауна) - переплыла Ла-Манш при температуре воды плюс 14 градусов.
Сьюзан Бойл (аутизм) - шотландская певица.
Готфрид Майнд (умственная отсталость) - художник, чьи картины покупал даже король Англии Георг IV.
Киоши Ямашита (глубокая умственная отсталость) - знаменитый художник, которого называли японским Ван Гогом.