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17.12.2019 17:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пастбище для сига

В озерах Соловков предложили выращивать рыбу
Текст: Диана Титенко (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 284(8042)
В Архангельске провели оценку рыбных запасов Соловецкого архипелага и разработали рекомендации для тех, кто в перспективе планирует заниматься рыбной ловлей на Соловках. Сотрудники Института комплексных исследований Арктики Федерального центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА РАН) изучили ихтиофауну местных водоемов: работа велась около 15 лет, а в 2019 году эксперты обобщили полученные результаты. Не так давно эти исследования были отмечены Ломоносовской премией.

По предварительным оценкам, в озерах Соловков можно вылавливать до восьми тонн рыбы, в основном окуня, плотвы и ряпушки, тогда как в прибрежных водах архипелага максимальный улов беломорской сельди, корюшки и трески может достигать 20 тонн. Об этом рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник института Геннадий Дворянкин. Правда, сегодня на Соловках ловят гораздо меньше, в основном - местные жители. Причем открытый чемпионат по ловле самой популярной местной рыбки - соловецкой селедки - проводится на архипелаге ежегодно.

Фото: Пресс-служба ПУ ЗАР
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Вместе с тем сегодня многих интересует, можно ли использовать местные озера в промышленных масштабах. В первую очередь речь идет о развитии пресноводной аквакультуры. По мнению ученых, перспективным направлением призвано стать озерное пастбищное сиговодство: сига или, к примеру, ряпушку можно было бы выращивать до мальковой стадии в искусственных условиях на рыбоводном заводе, после чего выпускать для нагула и роста в специально подобранные для них соловецкие озера.

- Цель госпрограммы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" - создание комфортной среды для населения, приема паломников и туристов. К 2021 году на Соловках должны улучшить показатели обеспеченности зданий питьевой водой, водоотведением и канализацией, провести реконструкцию причального комплекса "Тамарин", построить новый причал для маломерного флота. Поэтому необходимо проведение комплексного мониторинга природной среды архипелага, многофакторной оценки воздействия на окружающую среду с выходом на подсчет ущерба по тем же рыбным ресурсам - говорит директор института комплексных исследований Арктики Александр Новоселов.

В озерах Соловков можно вылавливать до восьми тонн рыбы, тогда как в прибрежных водах архипелага улов может достигать 20 тонн

По словам ученых, исследования являлись фоновыми, то есть озера изучались в "девственной" чистоте:

- На острове находится более пятисот озер, самые крупные из них соединены в единую озерно-канальную систему. Из этих озер сейчас берут воду на водоснабжение поселка, - подчеркнул Геннадий Дворянкин. - Благодаря этим исследованиям мы сможем прогнозировать, как изменятся жизнь озер, чистота воды и рыбное "население" при различных видах строительства.

Напомним, что сегодня в Приморском, Вельском и Устьянском районах Архангельской области работают девять предприятий, занимающихся выращиванием аквакультуры. За 2019 год произведено 140 тонн рыбы. Кроме того, в регионе реализуется проект по созданию карты, на которую нанесут водоемы, пригодные для товарного выращивания рыбы.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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