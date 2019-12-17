В Санкт-Петербурге подведены итоги уходящего года на рынке труда

В Санкт-Петербурге прошел форум "Труд и занятость", одновременно Комитет по труду и занятости населения и подведомственные учреждения подвели итоги работы в уходящем году. Особое внимание было уделено реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Демография" (регионального проекта "Старшее поколение").

По словам председателя комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, уровень безработицы в городе - 1,4 процента. Это один из лучших показателей в стране (в Северо-Западном федеральном округе он составляет 3,5 процента, по России в среднем - 4,5). В истекающем году в Центр занятости населения Петербурга обратились в поисках работы 113 504 человека, 54 процента из них трудоустроены, 28 717 признаны безработными. Не меньше внимания в истекающем году специалистами рынка труда было уделено самым уязвимым слоям населения. А именно: инвалидам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, пожилым людям, молодежи и подросткам, стремящимся подработать в каникулы. Для каждой из этих категорий были предусмотрены свои "правила игры", свои проекты и программы, которые помогали им вписаться в трудовую деятельность.

Один пример: в Санкт-Петербурге численность инвалидов трудоспособного возраста составляет 94 258 человек, из них работающих - 37,5 процента. Предприятиям с численностью более 100 человек законом Санкт-Петербурга установлена квота в размере 2,5 процента от среднесписочной численности работников для приема на работу инвалидов. Выполнить этот закон сейчас могут даже те предприятия, где трудовое место для инвалида по определению обустроить невозможно (например, тяжелое или вредное производство). Они попросту заключают соглашения с НКО, общественными организациями, малым бизнесом - и те принимают на работу инвалидов в счет квоты. На квотируемых местах сегодня трудится 15 391 человек с инвалидностью.

Средняя зарплата в Северной столице - 60 205 рублей. Интересный факт, что по стандартному графику в Петербурге работают 62 процента всех сотрудников. 16 процентов - это люди, работающие дистанционно, фрилансеры и т. п. Девять процентов работников петербургских предприятий и организаций являются жителями Ленинградской области. Пять процентов - люди пенсионного возраста.

Дмитрий Чернейко не случайно выделяет эти цифры: ведь переобучение предпенсионеров в рамках национального проекта "Демография" - одно из новых и важнейших направлений и дает человеку возможность оставаться конкурентоспособным на рынке труда.

За 2019 год, рассказывает директор Центра занятости населения Юлия Горохова, в Петербурге прошли обучение в два раза больше людей различного статуса и возраста, чем в прошлом году.

- Если в 2017 году эта цифра была равна примерно 4000 человек, в прошлом году - 5000, то в этом мы превысим 10 000. Причем 4500 из этих десяти тысяч - люди предпенсионного возраста. Для них Центр занятости предлагает более 300 направлений переобучения, 550 предприятий уже подключились к этому проекту. Самые популярные направления обучения - деловой и технический английский, кадровое дело, складской учет и программы 1C, инструменты Microsoft office. Особое внимание было уделено индивидуальным программам переобучения по запросу работодателей. Например, сотрудники учреждений прошли переподготовку по таким программам, как защита корпоративной информации, инновационные технологии проектирования, психология общения, 3D-моделирование, web-дизайн, педагогика и дошкольное образование. Важно и то, что многие специалисты, проходя переобучение, одновременно осваивают новые профстандарты, а по итогам учебы получают сертификаты. Центр занятости работает индивидуально с работодателями по выбору курсов для обучения сотрудников, например, ОАО "Пассажиравтотранс" направило кондукторов на обучение психологическим аспектам взаимодействия с пассажирами общественного транспорта. Причем, если смотреть на отраслевую принадлежность, то больше всего обучали сотрудников в сфере образования и науки, здравоохранения, сферы услуг, производства и строительства, общественного питания, культуры и спорта.

Уровень безработицы в городе - 1,4 процента. Это один из лучших показателей в стране (в СЗФО он равен 3,5 процента, по России в целом - 4,5)

- Кратное увеличение числа переобученных - это очень хорошо, - отмечает Дмитрий Чернейко, но при этом настаивает: ежегодно в Петербурге надо проводить переобучение как минимум 50 тысяч работников.

- Организация переподготовки требует очень большой и всесторонней работы, - говорит он. - Однако ни один вуз сегодня не может обеспечить то сочетание компетенций, которое нужно для прорывного развития экономики. Эта цель - основной ориентир в подготовке кадров будущего. Не случайно именно опережающее обучение персонала, способного работать по тем технологиям, которые сейчас еще только формируются, - главная задача сегодняшнего дня. В истекающем году в рамках опережающего обучения смогли повысить свою квалификацию 1197 сотрудников.

- Всю систему переподготовки кадров в следующем году мы будем затачивать не столько на наращивание объемов, сколько на повышение адресности, - подчеркивает Дмитрий Чернейко. - Чтобы эта переподготовка обеспечивала развитие экономики города, в том числе - прорывные проекты.

Сохранить рабочие места и повысить квалификацию персонала поможет и реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Согласно целевым показателям регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда и поддержка занятости", за первый год реализации проекта на предприятиях региона она должна быть повышена на 10 процентов, за второй год - на 15, а к концу третьего года реализации - на все 30 процентов.

Эксперты Федерального центра компетенций в текущем году уже приступили к работе на девяти предприятиях города, среди них - АО "Невский завод" и АО "Электропульт", фабрика детской обуви "Скороход", ПК "Севкабель" и другие. Еще 11 внедряют бережливые технологии самостоятельно. С середины года к решению задач приступил и созданный в Северной столице Региональный центр компетенций. Инструментами повышения производительности труда овладели 197 сотрудников предприятий - участников проекта. Порядка 930 сотрудников этих предприятий до конца года повысят свою квалификацию.

Повышение квалификации сотрудников предприятий и незанятых граждан будет еще доступнее в предстоящем году, подчеркивает Юлия Горохова. Так, планируется, что в 2020 году организации и предприятия, которые готовы переобучить работников в возрасте "50 плюс" и до наступления пенсионного возраста, смогут воспользоваться целевыми субсидиями. Кроме того, люди этого возраста смогут получить образовательный сертификат, при этом останется и традиционный способ, когда сотрудник предприятия или незанятый гражданин, а также сам работодатель обращаются в Центр занятости за подбором подходящих курсов или разработкой индивидуальной программы обучения. Нововведения помогут адаптироваться на современном рынке труда работникам старшего поколения.

- Особый акцент хочу сделать на помощь в трудоустройстве женщин, которые испытывают трудности в поиске работы после выхода из отпуска по уходу за ребенком, - говорит Юлия Горохова. - За три года молодые мамы теряют квалификацию, не успевают за новыми требованиями работодателей. В этом году количество женщин, получивших профессиональное обучение и дополнительное образование за счет бюджета города выросло вдвое и составило 1000 человек. 67 процентов из них вернулись на прежнее место работы, а 29 процентов сменили работодателя. По словам руководителя Центра занятости, в 2020 году пройдут существенные изменения, помогающие женщинам, воспитывающим детей, почувствовать себя увереннее на рынке труда. Важно отметить, что обучение женщин будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в состав национального проекта "Демография". В предстоящем году участвовать в такой программе смогут не только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, но и незанятые мамы дошкольников. По предварительным прогнозам, обучить в 2020 году по этой программе планируется 1789 человек. Обучение будет проводиться за счет средств федерального и регионального бюджетов. О том, как будет работать механизм реализации, куда и с какими документами следует обращаться женщинам, Центр занятости населения пояснит в начале следующего года. В феврале традиционно пройдет ярмарка вакансий для женщин, где посетительницы смогут подобрать работу и узнать подробности о возможностях дополнительного обучения.

По словам организаторов, массовые мероприятия, посвященные регулированию рынка труда в городе, начнут проводить уже в первом квартале нового года. Состоявшийся в декабре текущего года форум "Труд и занятость" в этот раз прошел в обновленном формате. Впервые особое внимание здесь было уделено представителям кадровых служб, руководителям малого и среднего бизнеса, начинающим предпринимателям. Лекции и дискуссии HR-аналитиков на темы оценки компетенций и эффективности работы руководителя, инструментов для активизации вовлеченности персонала в бизнес-процесс вызвали большой интерес участников. На деловых площадках представители бизнеса могли получить консультации о тех инструментах, что применяются сегодня для повышения эффективности производства. Например, где и как получить льготные ссуды на повышение производительности труда.

В новом формате прошли и ставшие уже традиционными встречи соискателей с работодателями. Впервые Центр занятости организовал их по принципу спиддейтинга, то есть "быстрых знакомств". На эти "быстрые собеседования" с работодателями по поводу открытых в организациях и на предприятиях вакансий служба занятости привлекла потенциальных сотрудников, уже подготовленных психологами Центра занятости. Так что встречи прошли с высокой результативностью, такой адресный подход, считают организаторы,- тоже тренд сегодняшнего дня.