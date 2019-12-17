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17.12.2019 15:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Совфеде предлагают не запрещать импортные виноматериалы

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии, сообщает пресс-служба верхней палаты. Он предлагает уравнять в правах российских и зарубежных производителей вина, использующих привозные виноматериалы.
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Сенатор объяснил, что в нынешней редакции законопроекта есть несоответствие. А именно: продукция, произведенная на российских заводах из импортного вина наливом (виноматериала), не может называться вином, в то время как абсолютно тождественная продукция, произведенная за пределами России, признается вином.

Это ставит отечественных производителей вина в явно невыгодное положение, считает Андрей Кутепов.

Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости
Комитет Госдумы поддержал законопроект о виноделии

Собственного сырья для производства вина в России недостаточно. А запрет на использование импортных материалов приведет к недозагрузке и даже закрытию многих предприятий, считает сенатор. В качестве примера он привел ЗАО "Игристые вина" из своего региона - Санкт-Петербурга. На этом предприятии в 1947 году была выпущена первая бутылка "Советского шампанского" и сейчас, по данным Национальной алкогольной ассоциации, ЗАО "Игристые вина" занимает 1 место в рейтинге производителей шампанских и игристых вин в России.

"Принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к закрытию предприятия "Игристые вина", а вместе с этим - к увольнению порядка 300 работников и сокращению доходов бюджета Санкт-Петербурга на примерно один миллиард рублей в год", - подчеркнул Андрей Кутепов.

Напомним, законопроект о виноградарстве и виноделии прошел первое чтение в Госдуме 19 ноября. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, документ может быть принят сразу во втором и третьем чтениях уже завтра, 18 декабря, в последний день осенней сессии нижней палаты. Накануне профильный комитет ГД по экономической политике и предпринимательству рекомендовал депутатам поддержать законопроект без существенных изменений.

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