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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лег на дно

В Череповце ветхий дебаркадер здания речного порта ушел под воду
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Череповец)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
В Череповце затонул дебаркадер со зданием речного вокзала, которое в свое время было визитной карточкой города. Власти думают, насколько возможно будет поднять и восстановить постройку.
При затоплении дебаркадера пострадал теплоход, который был пришвартован рядом. Фото: Сергей Пименков / gorodche.ru При затоплении дебаркадера пострадал теплоход, который был пришвартован рядом. Фото: Сергей Пименков / gorodche.ru
При затоплении дебаркадера пострадал теплоход, который был пришвартован рядом. Фото: Сергей Пименков / gorodche.ru

"Речной вокзал медленно погружается под воду. Вот и еще одна достопримечательность нашего города не дождалась реконструкции", - разместили фотографии в соцсетях с подобными подписями жители города. Деревянное здание с резными наличниками было построено в 1950-е годы, однако с прекращением пассажирского судоходства по Шексне пришло в упадок и в последнее время использовалось только для швартовки туристического теплоходика.

Фото: vk.com/yaltanews72
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В социальных сетях к гибели городского речного вокзала отнеслись с сожалением. "Романтическое было место на Соборной горке", - пишут одни. Другие высказывают опасения, что постройку уже не спасти. Как рассказал помощник мэра города по работе со средствами массовой информации Сергей Климушкин, на место происшествия сразу выехали представители МЧС и мэрии, однако и без дополнительного обследования ясно, что причина затопления - общая ветхость конструкций.

- Мы знаем, что дебаркадер лежит на грунте, глубина в этом месте пять метров, трюмы заполнены водой, - рассказал он. - Состояние как самого понтона, то есть металлической части, так и деревянной надстройки, которая и была речным вокзалом, совсем плачевное. Сооружение не ремонтировалось ни при советской власти, ни при предыдущем собственнике, поэтому опасения вызывает уже именно конструктивное состояние нашего речного вокзала.

Предыдущий собственник - это "Череповецкий пассажирский порт", который с 2014 года проходит процедуру банкротства. Речной вокзал как имущество должника выставили на торги судебные приставы, приобрело его городское МУП "Водоканал". Как пояснил Сергей Климушкин, предприятие активно работает в Череповце как управляющая компания, поэтому для дебаркадера рассматривались различные варианты "новой жизни".

Фото: Т сафаров/ youtube.com
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- Мы искали инвестора для спасения постройки, рассматривали варианты приспособления речного вокзала под кафе или "Музей СССР", то есть экспонирование вещей, которые окружали нас в детстве, - рассказал помощник мэра, - но приступить к реализации проекта не успели.

Новый собственник понимал необходимость серьезного ремонта своей покупки, но по закону до последнего времени сделать ничего не мог.

- Мы до сих пор не можем зарегистрировать право собственности, поскольку суды с прежним владельцем продолжаются, - рассказала представитель МУП "Водоканал". - "Череповецкий пассажирский порт" оспаривает сделку по приобретению имущества. Очередное заседание в Арбитражном суде Вологодской области пройдет 23 декабря.

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