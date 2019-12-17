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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Следователь, не тяни

Жертвы преступлений получат компенсацию, если дело возбуждено с опозданием
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих число ситуаций, когда гражданин сможет претендовать на компенсацию за волокиту.

На выплаты смогут претендовать потерпевшие от преступлений, если дела долго не возбуждались, а заявление долго гуляло по разным коридорам.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Сегодня действует правило: таймер включается в тот момент, когда возбуждается дело. Мол, пока нет дела, то и волокиты нет, правоохранители официально и на законных основаниях ничего не делают.

Однако бывает, что люди в погонах специально отфутболивают потерпевшего, чтобы и дальше ничем не заниматься. Потерпевшему приходится выдержать настоящий бюрократический бой только для того, чтобы убедить правоохранителей возбудить уголовное дело. То есть доказать, что преступление все-таки произошло и гражданин стал его жертвой. А правоохранители пытаются всеми правдами и неправдами сделать вид, что ничего незаконного не случилось: по заявлениям человека выносятся постановления об отказе в возбуждении дела, он добивается в вышестоящих инстанциях отмены такого решения, но внизу опять и опять выносят отказ.

А пока правоохранители борются с потерпевшим за то, чтобы не расследовать дело, уходит драгоценное время, когда преступление можно было бы раскрыть по горячим следам. Кроме того, даже если в конце концов преступника удается найти, нередко истекает срок давности, так что наказывать виновника поздно.

По данным Судебного департамента, всего за полгода было удовлетворено 1,2 тысячи исков о компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства, взыскано с казны 62,8 млн рублей

Именно в такую ситуацию попал предприниматель из города Ухта Республики Коми. В 2009 году он обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Речь шла о хищении 2 миллионов рублей с помощью фиктивного договора. Дело было возбуждено только в 2015 году. Но после того как началось расследование, всякая волокита закончилась. В 2017 году был вынесен приговор виновнику. Но осужденного освободили от наказания по сроку давности.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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После этого потерпевший подал в суд, требуя компенсации за волокиту. Мол, восемь лет искать правды - это перебор. Однако суд ему отказал в компенсации, так как формально расследование и судебный процесс заняли два года, вполне нормальный срок. А шесть лет - доследственная проверка, на которую нормы о волоките, как оказалось, не действуют.

В итоге предприниматель дошел до Конституционного суда, который полностью с ним согласился. Нормы, не включающие доследственные проверки в общий стаж волокиты, были признаны не соответствующими Основному закону.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предлагаемые поправки в УПК и Кодекс административного судопроизводства разработаны в рамках реализации постановления Конституционного суда России. Суммы же компенсаций, по его словам, каждый раз устанавливает суд, исходя из конкретных обстоятельств.

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