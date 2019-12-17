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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокурор из мобильника

Гражданам предложили бесплатные онлайн-консультации
Текст: Лариса Ионова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Очередное, уже 14-е по счету, ведомство подключилось к проекту "Правовая помощь онлайн". На этот раз подписано соглашение о предоставлении консультаций гражданам уполномоченного МФЦ региона с прокуратурой Ростовской области.

"Правовая помощь онлайн" стала лучшим проектом МФЦ, победив в прошлом году на Всероссийском конкурсе многофункциональных центров страны.

Жертвы преступлений получат компенсацию, если дело возбуждено с опозданием

Теперь чтобы уточнить размер начисленной пенсии, вступить в наследство, узнать о положенных льготах или пособиях, разрешить спор о кадастровой стоимости земельного участка или оформить земельный пай, ускоренно получить гражданство, рефинансировать ипотечный заем или вернуть деньги за некачественную кофемолку, не нужно ходить по инстанциям. А просто зайти в МФЦ или получить онлайн-консультацию с помощью своего мобильного телефона. С момента старта проекта в марте 2018 года почти три тысячи жителей области получили онлайн-консультации.

Процедура максимально упрощена. На сайте проекта достаточно подать заявку, выбрав конкретную жизненную ситуацию (18 вариантов наглядно, с картинками, поданы на странице сайта), и выбрать удобную дату для консультации. Ближайшие свободные даты показаны тут же.

- Предварительная проработка ответа на вопрос и анализ поданных заявителем документов позволяют специалисту органа власти не только дать исчерпывающий ответ во время видеоконсультации, но и зачастую принять управленческое решение, - сказал директор уполномоченного МФЦ Ростовской области Алексей Алехин.

Почти три тысячи жителей области уже получили онлайн-консультации

Новый ресурс - участие в проекте прокуратуры - в первый же день показал свою актуальность. Так, Иван К. из г. Шахты интересовался решением трудовых вопросов, в том числе по поводу задержки зарплаты. Наталья П. из села Покровского Неклиновского района посетовала на ненадлежащий техосмотр местных машин такси. А предприниматель Дмитрий Щ. из Багаевского района спросил, где можно ознакомиться с планом проверок надзорными органами и что делать, если ошибочно внесли в этот план. На все вопросы заявителей дал исчерпывающие ответы первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков. Какие-то вопросы он сразу пометил для прокурорского реагирования.

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