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17.12.2019 19:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чем руководствовались аналитики

Краснодар, Рязань и Москва возглавили рейтинг быстрорастущих городов
Текст: Марина Володина
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Опубликованы результаты масштабного исследования, на основе которого был составлен рейтинг самых быстрорастущих городов России в 2019 году. Среди лидеров оказались Краснодар, Рязань и Москва.

В рейтинг вошли 37 городов, чье население превышает 500 тысяч человек. Наибольшее количество баллов из ста возможных набрал Краснодар - 60,3. За ним следуют: Рязань (52,9 балла) и Москва (52 балла). Топ-5 рейтинга замкнули Санкт-Петербург (50,8 балла) и Казань (50,7 балла). Список продолжили Оренбург, Набережные Челны, Киров и Воронеж.

Чем успешнее будет каждый бизнес и каждый отдельно взятый житель, тем здоровее будет инвестиционный климат городов и тем быстрее будет достигнут кумулятивный эффект в экономике

По словам руководителя аналитической группы РБК Исследования рынков Инги Микаелян, этот рейтинг был составлен по инициативе ООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ПЭК).

Компанию интересовал не только текущий момент, но и перспективы развития городов, их экономический потенциал. Как сказала Микаелян, внимание крупного федерального предприятия, занимающегося перевозкой сборных грузов по всей России, к данной теме понятно, ведь развитие городов влечет за собой увеличение логистических потоков, и бизнес-сообществу необходима объективная информация о точках роста в стране.

Для анализа было выбрано 33 критерия, которые условно объединили в девять групп: демография, занятость и заработная плата, предпринимательская активность, потребительская активность, образование, здравоохранение, строительство, уровень преступности и привлекательность города для ведения бизнеса.

Далее исследовательская группа обратилась к администрациям 37 городов с просьбой оценить важность выбранных индикаторов. 28 из них предоставили свои оценки, на основе которых был выведен средний вес этих критериев, и городам присваивался определенный балл по каждому пункту.

Критериями, имеющими наибольший вес, оказались среднемесячная заработная плата, инвестиции в основной капитал, миграционный прирост населения, прирост объема товаров и услуг, произведенных в городе, и прирост заработной платы.

Для того чтобы избежать искажений и субъективности при оценке, были использованы официальные данные муниципалитетов и данные статистики. Результатом этой без преувеличения большой работы и стал рейтинг, продемонстрировавший, какие города сегодня наиболее перспективны в своем развитии.

Павел Берковский.

Важность проведенного анализа отметил заместитель директора "ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ" Вадим Филатов.

- Наша компания имеет огромную филиальную сеть: от Калининграда до Южного Сахалина, - сказал Филатов. - Это 187 филиалов, в которых работают 11 тысяч человек и в распоряжении которых 2700 единиц транспорта. Каждый год предприятие ставит перед собой новые стратегические задачи и разрабатывает новые планы. Куда мы будем двигаться, в каких городах открывать филиалы в этом году и в следующих? Для нас выработка стратегии развития на ближайшие годы имеет первостепенное значение. Чтобы определить, куда движется компания, надо иметь точную и беспристрастную информацию о самых перспективных городах. При этом мы хотели бы опираться не только на собственное видение ситуации, но и на серьезные выкладки аналитиков.

Как правило, когда предприятие является заказчиком какого-либо исследования, оно делает это, в первую очередь, в своих интересах. Но в данном случае компания, инициировавшая составление рейтинга быстрорастущих городов, поступила иначе.

По словам Филатова, опыт работы ПЭК по всей России с различными компаниями показывает: информация о том, где будут складываться оптимальные условия для бизнеса в ближайшее время, востребована как крупным бизнесом, так и теми фирмами, которые еще начинают свою деятельность на федеральном уровне.

- Мы уверены, что такие исследования нужны не только ПЭК, - добавил Филатов. - Например, у нас есть большое количество клиентов, которые занимаются ретейлом, и мы постоянно обмениваемся данными о том, как меняется экономическая ситуация в тех или иных городах. Безусловно, им тоже понадобится информация, предоставленная аналитиками. Чем больше предприятий и городских властей будут знать о результатах этого рейтинга, тем более выверенными будут стратегические планы и тех, и других. Руководством ПЭК принято решение поделиться полученными результатами в публичном пространстве.

60,3 балла из 100 возможных набрал Краснодар

Актуальная информация о перспективных городах дает возможность компаниям спланировать свою деятельность на несколько лет вперед. В свою очередь, сведения о лучших практиках необходимы и муниципалитетам, чтобы видеть, какие меры и в каких сферах необходимо предпринять.

Надо сказать, что некоторые результаты исследования были предсказуемыми, а спрогнозировать другие оказалось нелегко.

Краснодар, занявший первое место в рейтинге, продемонстрировал отличные демографические показатели, хорошие данные по средним зарплатам и по сумме всех показателей вышел вперед.

Приятно удивила Рязань, оказавшаяся в тройке наиболее перспективных мегаполисов. Это один из самых безопасных городов России. По обеспеченности образовательными учреждениями, в том числе дошкольными, город находится на первом месте.

По словам Игоря Тишина, заместителя главы администрации Рязани, город достиг столь высокого показателя, так как "мы - лидеры в образовании, у нас низкий уровень преступности и высокий показатель привлекательности для бизнеса. Все это результат командной работы на всех уровнях. Также мы быстро, буквально в течение следующего дня, отвечаем на запросы граждан. Для нас это важно".

Будет ли ПЭК использовать данные анализа для развития своего бизнеса? Безусловно, ведь это и являлось целью исследования.

Например, в Рязани, где успешно работает представительство компании, будет открыт еще один логистический склад. Не исключено, что и другие предприятия скорректируют планы в соответствии с этим исследованием.

Как подчеркнули в компании, чем успешнее будет каждый бизнес и каждый отдельно взятый житель, тем здоровее будет инвестиционный климат городов и тем быстрее будет достигнут кумулятивный эффект в экономике. Развитие регионов и городов России - постоянный процесс, и проведение таких исследований требует ежегодного мониторинга. В планах проводить рейтинг с РБК на ежегодной основе, и сделать такую аналитику в 2020 году к началу сентября, когда большинство федеральных компаний и государственных органов формируют свою политику по развитию на следующий год.

Кстати

По словам Людмилы Степанянц, представителя торговой сети "Леонардо", реализующей товары для детского творчества, рейтинг ТОП-20 помог глубже понять причины роста показателей в определенных регионах. Из упоминаемых городов компания не представлена лишь в трех: Набережные Челны, Липецк, Киров.

Благодаря исследованию РБК, бизнес получил ориентиры, в каких городах созданы самые лучшие условия для развития предпринимательства, от экономических до социальных. Аналитики ожидают, что потенциал роста сохранится, в целом позитивное движение экономики продолжится и дальше, в двадцатых годах, так как многие сегменты рынка выходят из кризиса и показывают в настоящее время хорошую динамику.

Ожидаемый кумулятивный эффект от инвестиций должен поддержать существующую тенденцию развития городов страны.

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